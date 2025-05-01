BÀSQUET
Descomptes a l'Hiopos Lleida - Murcia perquè el Barris Nord sigui una caldera
Cada soci podrà adquirir dos entrades un 15% més barates
L’Hiopos Lleida és a una victòria de segellar la permanència virtual a la Lliga ACB i veient el calendari que li queda fins al final de la fase regular, el partit d’aquest diumenge contra el Múrcia és, sobre el paper, el més assequible de tots, ja que els de Gerard Encuentran han de rebre La Laguna Tenerife i Unicaja i visitar el Barça al Palau i el Girona en l’última jornada. És per això que des del club s’ha llançat una campanya d’entrades a un preu més baix per a abonats per intentar que es torni a penjar el cartell de no hi ha bitllets al Barris Nord.
En aquest sentit, cada abonat i abonada del club podrà adquirir dos entrades per al duel davant dels murcians (12.30 hores) amb un descompte del 15 per cent sobre el preu general.
Les localitats van des dels 30 (cantonada superior) i 37 euros (zona fons) les més barates fins als 55 la més cara (Lateral), passant pels 40 euros que valen les zones Principal, Lateral Superior, Corba i Cantonada. La Principal 4-6, que costa 60 euros, és l’única esgotada al marge de la Fila Zero, on valen 200 euros.
D’altra banda, Mikel Sanz, un dels últims nouvinguts a l’equip, va atendre ahir els mitjans de comunicació i va reconèixer que la clara derrota soferta a la pista de l’Andorra “ningú no s’esperava que fos així”, assegurant que “va faltar una mica de duresa defensiva, perquè no vam entrar en bonus fins molt al final d’algun quart. Havíem d’haver marcat la nostra intensitat amb faltes des del principi”.
L’aler donostiarra no creu que “tinguem gaire tranquil·litat perquè matemàticament no hi ha res fet. Hem de lluitar per les victòries extres, crec que amb una més n’hi hauria prou, per això cal continuar lluitant”. Preguntat pel que li queda a l’equip aquest últim mes de competició, va assegurar que “estem preparats. A tots ens agrada més jugar que entrenar-nos. Serà un mes de maig bonic”.
Quant a la seua adaptació, Sanz, que davant del quadre andorrà va jugar dotze minuts, en els quals va aportar 5 punts i 3 rebots, va reconèixer que “estic molt còmode i a gust, tant amb l’equip, que m’ha acollit molt bé, com a la ciutat. Hi ha diferències notables entre una Lliga i una altra, però a poc a poc m’hi vaig adaptant”.
El Corunya cau a Saragossa i ja voreja el descens
El Corunya va encaixar ahir la derrota 22 de la temporada després de perdre a la pista del Saragossa, un partit que va ser ajornat en el seu dia per problemes al pavelló aragonès. Els corunyesos, que estan gairebé descendits, van malgastar una renda de dotze punts al descans contra un Saragossa que es va retrobar amb la victòria després de dos derrotes seguides. El Corunya és ara a 4 triomfs de la salvació amb només 5 partits per disputar-se.