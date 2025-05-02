FUTBOL
Arxivada la denúncia del Lleida CF contra l'alcalde Fèlix Larrosa
El jutge no veu “degudament justificada la perpetració de delicte” i el club recorre
El jutjat d’instrucció número 2 de Lleida ha arxivat provisionalment la denúncia interposada pel Lleida CF contra el paer en cap, Fèlix Larrosa, el seu cap de gabinet, Xavier Batalla i la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias per presumptes delictes de falsedat documental i tràfic d’influències relacionats amb la gestió del Camp d’Esports perquè no veu “degudament justificada la perpetració de delicte”. Davant d’aquesta resolució el club ha presentat un recurs. Segons el que hi consta, el Lleida CF torna a insistir que el cap de gabinet de l’alcalde, Xavier Batalla, hauria compatibilitzat durant diversos mesos el seu càrrec públic amb l’administració i participació en la societat Futbol Base Lleida 2019, SL, encarregada de gestionar l’Atlètic Lleida, entitat que ha mostrat interès a utilitzar el Camp d’Esports. També afirma que hi ha irregularitats en la documentació mercantil que certificava la sortida de Batalla de l’esmentada societat.
El recurs detalla una sèrie d’esdeveniments que, segons el Lleida CF, constitueixen fets objectius i no simples hipòtesis com argumenta la resolució judicial impugnada. Entre ells, destaca que Batalla va ser nomenat cap de gabinet el 20 de novembre del 2023, continuant com a administrador de la societat fins al 30 de novembre i com a soci fins al 7 de març del 2024.
Un dels punts més controvertits és la suposada celebració d’una Junta General Universal de la societat l’1 de novembre del 2023, que segons la part denunciant no va poder realitzar-se amb caràcter universal a causa de l’absència d’un dels socis, que es trobava de viatge al Marroc en aquesta data.
Tots aquests arguments exposats en el recurs ja els va donar el club en la denúncia inicial, però el jutge respon en la seua resolució que “no es presenten indicis dels delictes denunciats basats en meres hipòtesis”.
El conflicte entre club i Paeria es va aguditzar el 3 de febrer del 2025, quan un Jutgat Contenciós Administratiu va dictar sentència per resoldre el conveni d’ús del Camp d’Esports formalitzat entre el Lleida CF i l’ajuntament el 2017.
Rubio: “Soc d’aquí i em dol més la situació del club”
El capità del Lleida, Òscar Rubio, va compartir la seua preocupació per la situació extraesportiva que viu el club. “A més de jugar en aquest equip, soc de Lleida. He crescut aquí i m’he format com a futbolista, per la qual cosa aquesta situació em dol potser més que a qualsevol altre jugador de la plantilla.”
Sobre les seues sensacions de cara a l’últim partit de la temporada davant de l’Andratx, va dir que “sempre m’he caracteritzat per ser un jugador competitiu i a mi no m’agrada perdre ni a les caniques”.