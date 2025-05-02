FUTBOL
El Barça s’acostuma a les remuntades
El Barça s’ha habituat a les remuntades. N’ha firmat dos en tot just cinc dies a la final de la Copa contra el Reial Madrid (3-2) i a l’anada de les semifinals de la Champions contra l’Inter (3-3). Les remuntades s’han concentrat a la segona part de la temporada, en la qual el Barça ha guanyat quatre partits i n’ha empatat dos més en els quals va arribar a tenir un desavantatge de dos gols al marcador, fita inèdita en els seus 125 anys d’història. Per trobar un precedent semblant cal remuntar-se al curs 1941-1942, en el qual el Barcelona va aconseguir dos victòries i un empat després d’anar perdent per dos gols. Les altres remuntades han estat davant del Benfica, l’Atlètic (dos vegades) i el Celta de Vigo.
D’altra banda, Koundé pateix una lesió distal al bíceps femoral de la cuixa esquerra. També ahir es van complir 20 anys del primer gol oficial de Messi amb el Barça.