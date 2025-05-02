El Mollerussa obre les portes a 50 jugadores
Va fer una jornada per impulsar la creació de la seua secció femenina. Aspira a crear entre quatre i cinc equips la campanya vinent
El CFJ Mollerussa va fer ahir un pas endavant en la promoció del futbol femení amb la celebració d’una jornada esportiva que va reunir més de 50 nenes i adolescents d’entre 5 i 17 anys. L’activitat, impulsada pel club i celebrada al camp de futbol de la capital del Pla d’Urgell, naix amb la voluntat de crear una secció femenina estable i donar resposta a la creixent demanda de famílies i jugadores del municipi.
“Veient que el club no tenia una secció femenina, i per petició de molts pares i moltes jugadores del poble que juguen en altres municipis, hem obert aquesta secció perquè no s’hagin de desplaçar”, va explicar el president del club, Andreu Subies.
La jornada es va desenvolupar amb la implicació directa del personal del club, amb entrenadors, coordinadors i col·laboradors, així com mares i jugadors voluntaris.
Per a l’ocasió, es va confeccionar una samarreta especial i es va comptar amb el suport d’entitats i establiments locals, que es van encarregar de l’avituallament.
L’objectiu del CFJ Mollerussa és formar entre quatre i cinc equips femenins per a la temporada que ve, des de les categories prebenjamí fins a la juvenil-cadet, tal com va remarcar el president del club. La iniciativa tindrà continuïtat amb una segona jornada prevista per al proper 7 de juny.