Gerard Encuentra: "No ens pot faltar actitud"
El tècnic de l’Hiopos Lleida vol que el treball de l’equip "tregui l’orgull de l’afició" en la visita de l’UCAM Múrcia al Barris Nord
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha realitzat una radiografia de l’estat actual del seu equip abans de l’important partit que disputarà contra l’UCAM Múrcia aquest diumenge. "L’equip està treballant molt seriosament, està concentrat després del cop rebut a Andorra que ens ha tornat a tensar a tots", ha explicat el tècnic, que també va reconèixer cert desgast físic a la plantilla.
De fet, l’entrenador ha deixat clar que "el que no pot pasar és el que ens va passar a Andorra, on ens va faltar un punt d’actitud" i ha destacat la importància del suport de l’afició del Barris Nord: "Nosaltres hem de donar arguments perquè el públic vagi a mort amb l’equip. En molts partits aquí ho hem fet. El nostre equip ha de treure l’orgull de la gent a base d’esforç, ganes i lluita, i que això s’encomani", ha declarat.
Respecte a la situació classificatòria, Encuentra ha volgut desmarcar-se de parlar constantment sobre la permanència: "El tema d’estar salvats o no és una cosa que es parla més en l’entorn que nosaltres pròpiament des de dins. Nosaltres durant el dia a dia parlem de què millorar. Volem que la nostra gent estigui orgullosa de nosaltres, aquest és el nostre objectiu i, evidentment, si acabem salvant-nos, la temporada serà un èxit", ha sentenciat.
Encuentra també ha reflexionat sobre la dificultat afegida d’aconseguir victòries en aquest tram final: "És com en els exàmens, el que el deixa per a l’últim dia... Ara tots volen treure la nota per assolir el seu objectiu", ha apuntat. A més, ha destacat que "nosaltres hem estat tot l’any fora de posicions de descens i ara hem de descobrir quin equip som en aquests partits en els que hi ha molt en joc".
Rescissió de Van der Vuurst
Preguntat per la recent rescissió del contracte de Keye Van der Vuurst, Encuentra ha estat clar: "El que li ha faltat és humilitat, esforç i ambició" ha dit, afegint que "és un dels jugadors amb més talent ofensiu que he entrenat, sap jugar el pick and roll de manera espectacular, però tot això sense esforç i humilitat no val. És un noi de 23 anys que encara no ha demostrat res, aquí tenia una situació propícia per fer-ho i no l’ha aprofitat".
UCAM Múrcia, un rival d’entitat
Sobre el pròxim rival, el tècnic ha advertit que "serà un partit molt complicat contra un equip que s’està jugant entrar en play off. De vegades se’ns oblida que l’any passat van jugar la final de la Lliga ACB. Tenen molt bons jugadors, alguns que nosaltres ni podem atansar-nos a intentar fitxar-los".
El conjunt lleidatà afronta un mes de maig molt intens amb cinc partits, un d’ells entre setmana. Davant d’aquesta càrrega de partits i el cansament acumulat, l’entrenador ha explicat que "tenim un cos tècnic ampli i un departament de preparació física que controla tots aquests temes. Intentarem rotar més als jugadors que tenen les cames més carregades durant els entrenaments i estar més pendents del seu control".