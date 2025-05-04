FUTBOL
L’AEM inicia el play-off a Logronyo
Busca un bon resultat per a la tornada a casa. Arriba “en el seu millor moment”
L’AEM arranca avui (18.00/Lleida En Joc) la seua segona participació consecutiva en el play-off d’ascens a la màxima categoria, visitant el DUX Logronyo en l’anada d’unes semifinals que es presenten molt ajustades. De fet, el conjunt lleidatà va arrabassar la tercera plaça al seu rival en l’última jornada de Lliga gràcies a l’empat a Alhama (1-1) i la derrota riojana a Càceres (1-0) i, per això, tindrà l’avantatge de resoldre l’eliminatòria diumenge vinent al Recasens.
No obstant, el tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va destacar que “és molt important fer-ho bé en el partit d’anada, perquè si no, et quedes sense marge” i va considerar que “l’equip arriba molt bé, en el seu millor moment tant físic com mental”.
“Els dos últims partits (contra l’Alabès i l’Alhama, els dos primers classificats), en els quals hem tret una victòria i un empat, ens han reforçat molt i arribem al partit amb molta il·lusió i sense haver canviat gaire el nostre dia a dia respecte a una setmana normal”, va afegir el tècnic.
A més, va explicar que l’experiència en el play-off de l’any passat, en el qual l’AEM va caure en semifinals davant de l’Espanyol, “ens serveix per veure què vam fer malament, que principalment va ser posar-nos molt nervioses quan vam encaixar un gol.” “En aquests partits, pots encaixar gol en qualsevol moment, però no et pots quedar dos gols enrere, és una cosa que tenim clara”, va sentenciar.
Sobre el DUX Logronyo, que es va imposar per 3-1 en el partit de Lliga regular a Pradoviejo i va caure pel mateix resultat al Recasens, Rubén López va dir que “és un equip que davant té jugadores amb molt gol i és perillós en la pilota aturada. Veurem com arriben, perquè són un equip físic, que posa moltes pilotes a l’àrea, però últimament està encaixant gols”, va concloure el tècnic, que comptarà amb la baixa de Meri Martorell, per lesió, que s’uneix a les absències de llarga durada de Laura Fernández i Fati Gharbi.