HOQUEI
El Llista busca ser quart i l’Alpicat, el factor pista
Els llistats reben l’Alcoi i els rogets el Noia obligats tots dos a guanyar
Pons Lleida i Lleida.net Alpicat tanquen avui la fase regular de l’OK Lliga amb una última jornada en què tenen moltes coses en joc, en especial els rogets. Els jugadors que dirigeix Sito Expósito, que ja no poden eludir el play-out, es juguen tenir el factor pista a favor en la promoció de descens, però per a això necessiten guanyar aquesta tarda el Noia Freixenet per no haver de dependre d’altres resultats.
Un empat combinat amb la derrota del Sant Just a casa davant del Caldes també li donaria el factor pista, però el tècnic de l’Alpicat només pensa, d’entrada, en la victòria. “No especularem gens perquè no sabem quin Noia ens trobarem. Veurem quin pla de partit tenen, però nosaltres hem de sortir a buscar la victòria des de l’inici i fer-nos forts a casa, on hem estat sempre molt regulars”, va destacar Sito, que considera que la participació del Noia la setmana que ve a la Final Four de la Champions pot ser un avantatge per a ells.
“Sens dubte el seu objectiu és la setmana que ve i no voldran esgotar-se pensant en la Final Four. M’espero una sortida en bloc del Noia per aconseguir una renda i després gestionar-la, per això haurem d’estar molt atents al principi”, va afegir.
El Pons Lleida, en canvi, es juga acabar més amunt de la setena posició que té ara assegurada. Pot arribar a ser quart, però per a això hauria de guanyar avui contra l’Alcoi, que no s’hi juga res, i que l’Igualada perdés a casa davant del descendit Vilafranca i Calafell i Noia no passessin de l’empat a la pista del Vic, que també ha perdut la categoria, i l’Alpicat. En cas de triple empat, el Llista sortiria vencedor i acabaria quart, aconseguint d’aquesta manera la classificació per a la Lliga de Campions 2025-2026 i tindria el factor pista a favor.
“Necessitem guanyar sí o sí i a partir d’aquí ja mirarem en quina posició acabem, però tot passa per guanyar primer i no mirar què fan la resta perquè no té sentit”, va assenyalar el tècnic llistat, Edu Amat, que es marca com un altre dels reptes d’avui “recuperar sensacions i tenir clar que hem corregit errors del dia del Voltregà, demostrant que som un equip sòlid i compacte”, va afegir.