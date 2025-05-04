Victoria del Hiopos que gairebé segella la seua permanència en l’ACB (79-77)
Després de dominar amb claredat els tres primers quarts, s’ha complicat el partit en l’últim
L’Hiopos ha aconseguit una victòria agònica aquesta tarda davant de l’UCAM Múrcia (79-77), l’onzena del curs, que pràcticament assegura la seua continuïtat en l’ACB. Els locals han començat amb un quintet inicial format per Rafa Villar, Batemon, Oriol Paulí, Bozic i Oriola, i han sortit al partit molt endollats, amb Batemon molt actiu en atac, anotant 5 punts en els primers minuts, i amb una gran defensa que ha minimitzat al principal estilet de l’UCAM Múrcia, Dylan Ennis. L’equip ha mantingut la seua intensitat després de les primeres rotacions, i això li ha valgut per tancar el quart inicial amb un avantatge de 7 punts (18-11). L’equip de Gerard Encuentra, que en els dies previs havia exigit als seus jugadors no repetir la falta d’actitud mostrada la passada setmana davant de l’Andorra, ha mantingut el seu avantatge en els primers minuts del segon quart. Un nou accelerament dels locals a mitjans del mateix els ha permès augmentar el seu avantatge fins els 14 punts (34-20) quan faltaven quatre minuts per al final, de la mà d’un Rafa Villar especialment actiu en atac, amb 6 punts a aquestes alçades del partit. El tècnic visitant, Sito Alonso, ha demanat temps mort per buscar una reacció i, a partir de llavors, les defenses s’han imposat als atacs, amb un parcial de 2-4 que ha portat al 36-24 al descans, amb Batemon com a líder anotador de l’Hiopos (9 punts), mentre que per part del Murcia Ennis ha continuat sense agafar l’ona i fins i tot ha fallat quatre tirs lliures seguits.
A la tornada dels vestidors, l’Hiopos ha continuat manant i mantenint una diferència per sobre dels desena de punts. Wiggins i Bozic han assumit el protagonisme en atac, i la defensa ha continuat lligant de mans l’UCAM, la qual cosa l’ha portat a disposar de fins 17 punts d’avantatge. Tot anava sobre rodes fins que una enganxada entre Muric i Kurucs ha motivat que els àrbitres els castiguessin amb sengles faltes antiesportives, la qual cosa ha encès el Barris Nord. En els últims tres minuts, dos triples de Radebaugh i els tirs lliures han permès a l’UCAM rebaixar la barrera psicològica dels 10 punts per tancar el tercer quart amb 56-47. En l’últim quart, Encuentra ha tornat a posar en pista al quintet inicial, i de la mà de Villar i Oriola ha tornat a obrir una bretxa de 15 punts (67-52) a falta de 6 minuts per al final del partit, que un minut després s’havia reduït a 12. Amb els dos equips en bonus per les personals, els visitants han continuat retallant el seu desavantatge fins situar-se a només 5 punts quan faltava un minut i mig. L’UCAM, liderat per Hakanson, ha posat la por al cos de l’afició local en rebaixar-la a 2 punts (76-74) quan quedava poc més de mig minut, i a només un a falta d’onze segons (77-76). L’Hiopos ha sabut resistir per aconseguir una agònica victòria (79-77) que pràcticament garanteix la permanència en l’ACB a falta de de 4 partits per al final. La salvació ja serà matemàtica si el Coruña perd amb el Barça en el partit ajornat a dijous vinent. Batemon, amb 14 punts, Villar, amb 13, i Bozic, amb 12, han estat els màxims anotadors locals.