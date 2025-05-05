AUTOMOBILISME
Els McLaren volen a Miami i Piastri i Norris firmen un doblet
Els McLaren van ser els grans guanyadors del Gran premi de Miami, sisena prova del campionat de la Fórmula 1, després de firmar un contundent doblet amb el triomf d’Oscar Piastri i la segona posició de Lando Norris.
Amb aquesta victòria, el pilot australià, que va aconseguir el tercer triomf consecutiu, es reafirma com a líder del Mundial. El podi el van tancar els britànics Lando Norris i George Russell (Mercedes), que van desbancar el poleman Max Verstappen (Red Bull), qui va perdre el liderat davant de Piastri a la volta 14 i va acabar caient fins a la quarta posició. Pel que respecta als pilots espanyols, Carlos Sainz (Williams) va firmar una meritòria novena posició, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) no va poder passar de la quinzena plaça.
L’inici de la carrera va ser difícil per a McLaren, que va veure com Norris queia de la segona posició fins a la setena després d’un llançament de carrera amb Verstappen, líder a les primeres voltes. No obstant, amb el pas dels quilòmetres, Oscar Piastri va demostrar la superioritat del seu cotxe, avançant sense gaires problemes el pilot neerlandès de Red Bull per establir-se en una primera posició que va mantenir fins el final de la prova. Norris, per la seua part, va ser capaç de remuntar i acabar firmant una segona posició que confirma el bon moment de l’escuderia britànica.