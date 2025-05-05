L’Alpicat haurà de vèncer fora
Perd contra el Noia i afronta el play-out de descens amb el factor pista en contra davant del Sant Just, que no passa de l’empat amb el Caldes. Els primers 15 minuts acaben amb les opcions dels lleidatans
El Lleida.net Alpicat no va poder ahir amb el Noia (3-5) i s’haurà de jugar la permanència a l’OK Lliga en el play-out davant del Sant Just amb el factor pista en contra. El conjunt del Baix Llobregat no va poder passar de l’empat (1-1) davant del Caldes, que sí que va salvar la categoria, però va acabar onzè i l’eliminatòria al millor de tres partits davant els lleidatans començarà al Municipal de la Bonaigua el cap de setmana del 17 i 18. L’Alpicat, que necessitava guanyar ahir el Noia per tenir opcions d’iniciar el play-out a l’Antoni Roure, va pagar molt cara la posada en escena, amb els pitjors 15 minuts de tota la temporada.
Després d’uns compassos de tempteig, amb respecte entre els dos equips, el Noia va agafar les regnes del partit. El veterà Bargalló ho va provar en una jugada personal, però el 0-1 va arribar després que Morales servís amb safata una bola davant de Bosch. Un gol previsible, que no va afectar un Alpicat que ho intentava amb tímides aproximacions. El 0-2 no va tardar a arribar. Costa va estar atent a un rebuig després d’un llançament d’Aragonès i va batre Bosch. El silenci es va apoderar del pavelló, i més després que Aragonès transformés un tret llunyà en el 0-3. El Noia, que estarà a la final a quatre de la Champions, era un vendaval. Jordi Sito Expósito va parar el partit per segona vegada. Però no hi havia manera de despertar. El Noia va tornar a mostrar superioritat i va anotar el 0-4 als 15 minuts, amb una espectacular jugada que va culminar Salvadó. El quart gol dels visitants sí que va fer reaccionar a l’Alpicat, que va començar a tenir més la bola. L’1-4 va donar ales als lleidatans, amb Miquel Serret aprofitant un tret llunyà de Llenas per obrir la llauna. Munné hauria pogut retallar diferències abans del descans, però no va trobar la manera de superar un inspirat Roca. Els lleidatans van sortir bé en la segona meitat, pressionant, i els àrbitres van perdonar la blava a Bargalló. Miquel Serret no va saber aprofitar una contra, però Ballestero es va encarregar de marcar el 2-4 amb un llançament llunyà. L’Alpicat es va començar a veure capaç d’aixecar la diferència. Zilken ho va provar amb dos tirs, però va arribar la desena falta local. Gabarró va ser l’encarregat de llançar la directa i de marcar el 2-5 al superar per alt Bosch. Semblava que aquest gol seria determinant, gairebé definitiu, però els locals van reaccionar amb rapidesa al cop. Iago Vázquez va aprofitar un servei de Munné i va marcar el 3-5. Hi tornava a haver partit i Joan Ramon Serret va fallar una ocasió clara davant de Blai Roca, provocant que Expósito es desesperés a la banda. Tampoc no va aconseguir marcar el quart Munné. Quan quedaven 4 minuts, Llenas va veure la blava després d’una falta i Gabarró va tornar a saltar a pista per sentenciar. Però aquesta vegada Bosch va endevinar-li les intencions. Els últims minuts van ser d’alta tensió, ja que hi va haver un penal sobre Ballestero que els àrbitres no van voler assenyalar. L’Alpicat va tenir l’última ocasió en una falta directa de Marc Vázquez, que no va poder superar Roca. El porter del Noia va ser el millor de la segona meitat per part dels visitants. Els àrbitres tampoc no van veure una nova caiguda a l’àrea, mentre el rellotge continuava corrent. Blai Roca va treure una nova bola i l’Alpicat va encaixar la quarta derrota de la temporada a l’Antoni Roure.