Porters sense entrenador i una expedició mínima: la trista realitat del Lleida CF
L'equip va viatjar a Mallorca amb només cinc suplents i sense entrenador de porters, reflexant la greu situació financera malgrat haver evitat el playoff de descens
La crítica situació econòmica del Lleida CF va quedar exposada durant el darrer desplaçament a Mallorca per enfrontar-se a l'Andratx. El viatge mateix ja va suposar tot un repte logístic davant les dificultats financeres que travessa l'entitat lleidatana. La imatge del club es va veure seriosament compromesa en presentar-se amb una expedició mínima: únicament cinc jugadors a la banqueta (quatre jugadors de camp i un porter) i un cos tècnic reduït a la mínima expressió (dos entrenadors, el preparador físic i el delegat).
Els símptomes de la crisi es van fer evidents des de l'escalfament previ al partit, on els porters del Lleida van haver de preparar-se sense la supervisió d'un entrenador específic. Malgrat la derrota que va situar l'equip en tretzena posició, els lleidatans han aconseguit evitar el playoff de descens gràcies a ser els que més punts han sumat entre tots els equips classificats en aquesta posició als cinc grups de la Segona RFEF.
"Tirem d'estalvis o de l'ajuda dels pares"
L'entrenador Iñigo Idiakez va posar en valor l'assoliment esportiu en un context advers: "No s'ha d'oblidar que davant de la situació d'aquest club, el més important és la salvació i ho hem aconseguit". El tècnic basc va deixar entreveure un possible comiat en afirmar que "sempre m'emportaré el record del Camp d'Esports i l'afecte que m'ha demostrat la gent de Lleida".
Per part dels jugadors, les declaracions reflecteixen la precària situació personal que viuen. Iker García, autor del gol del Lleida al partit, va ser contundent: "Nosaltres estem tirant d'estalvis o de l'ajuda dels nostres pares, aquesta és la realitat". Mario Domingo va expressar la incertesa que envolta el futur immediat: "Ara només ens toca esperar per tenir respostes per part del club i valorar-les abans de prendre decisions".