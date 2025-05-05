“Reflecteix la nostra realitat”
Iñigo Idiakez.“Els equips amb deutes acostumen a descendir”
L’entrenador del Lleida, Iñigo Idiakez, va exemplificar tots els problemes del club amb el partit d’ahir: “El resultat d’avui i com s’ha produït és un reflex de la nostra realitat”, va explicar el tècnic, abans d’afegir que “avui hem arribat aquí com hem pogut i sabíem que seria un partit complicat”.
Sobre el partit per si mateix, Idiakez va dir: “Estàvem ben plantats al camp, però els dos gols seus ho han canviat tot.” “Els nois ho han donat tot i no han jugat un mal partit”, va puntualitzar. Sobre la situació econòmica del club, Idiakez va explicar, una altra vegada, que “els equips que es troben en situacions d’impagaments acostumen perdre la categoria”, matisant que “això ja ho vaig dir la setmana passada, però és la realitat que m’he trobat”. I va lligar els temes esportius amb els econòmics dient que “no s’ha d’oblidar que davant de la situació d’aquest club, el més important és la salvació i ho hem aconseguit”. Amb aires de comiat, el tècnic basc va explicar que “sempre m’emportaré el record del Camp d’Esports i l’afecte que m’ha demostrat la gent de Lleida”.
Per la seua part, Iker García, que va marcar el gol del Lleida, va destacar que “nosaltres estem tirant d’estalvis o de l’ajuda dels nostres pares, aquesta és la realitat”.
Mario Domingo, per la seua part, va acabar dient que “ara només ens toca esperar per tenir respostes per part del club i valorar-les abans de prendre decisions”.