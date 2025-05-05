FUTBOL
Victòria per ser segon
L’Atlètic Lleida venç el CE Manresa i es queda molt a prop d’assegurar aquest lloc de cara al play-off d’ascens. Un gol de Boris Garrós i un altre en pròpia porta li van donar el triomf
❘ manresa ❘ L’Atlètic Lleida va sortir victoriós de Manresa després d’una primera part molt oberta però sense gols. A la segona part, l’encert visitant va marcar el resultat final. Aquests tres punts els mantenen segons a la classificació, dos per sobre del Girona B a falta de tan sols una jornada per al final del campionat.
La primera part va tenir tres trams ben diferenciats. A partir del minut 5 el conjunt lleidatà va ser el clar dominador del partit. La primera ocasió va ser en una pilota cedida per Samsó a la frontal a Joanet, que no va tenir encert amb el xut. Instants més tard, Sauret, des de la frontal, es va trobar el travesser. El setge va seguir a través del pitxitxi de la lliga, Wilber Hurtado (20 gols), que va tenir una oportunitat clara als seus peus, en una pilota que va enviar a córner un defensa del Manresa a la mateixa línia de gol.
A partir d’allà, va canviar el rumb del partit. La primera per als locals la va tenir Ezzarfani, i posteriorment, Izan va colpejar creuat enviant la pilota al pal de la porteria del conjunt de Gabri. Més tard, Pau Torres va frenar un mà a mà amb Ezzarfani enviant la pilota a córner.
A la segona meitat van baixar la intensitat i el ritme del joc, i allà va regnar el conjunt lleidatà. L’acció diferencial va tenir la firma d’Hurtado, que va marxar del seu marcador a la frontal de l’àrea, i a la sortida del porter va picar la pilota per sobre per regalar-li el gol a Garrós. Ja al tram final, Martínez va realitzar l’acció desafortunada de la jornada en una cessió al seu porter que va costar el gol de la sentència als locals.
Els lleidatans depenen de si mateixos per assegurar la segona plaça en l’últim partit de la lliga davant del descendit Prat diumenge al Ramon Farrús (12.00 hores). Si guanyen seran segons, si empaten necessitaran que el Girona B no guanyi el Mollerussa per quatre o més gols, i si perden necessitaran que el Girona B no guanyi al camp dels del Pla d’Urgell.
“Arribem bé al play-off, i els resultats ens són favorables”
Gabriel García, entrenador de l’Atlètic Lleida, va celebrar “arribar bé al play-off, El joc és correcte, i encara que no sigui el millor de la temporada, els resultats s’estan donant”. Això sí, va deixar clar que “hi ha aspectes a millorar per a les fases d’ascens perquè el nivell dels equips és alt”. Un d’aquests aspectes són les pèrdues, ja que això segons Gabri va ficar el Manresa en el partit: “Els hem posat en dificultats a l’inici del partit, les seues variacions en el minut vint i sobretot els nostres errors a la sortida de pilota els han posat en el partit”.
Per a Gabri, “amb el gol el partit ha canviat per complet i semblava que quedava sentenciat”. Finalment, el tècnic va assegurar que arriben a aquesta segona plaça gràcies al “treball i l’esforç” de l’equip.