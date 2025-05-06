HOQUEI
Estudien la reforma del pavelló Onze de Setembre de Lleida
El Llista va presentar un disseny per cobrir la pista exterior i unificar-la amb el pavelló. Impermeabilitzar la coberta, primer objectiu
L’ajuntament de Lleida i el Lleida Llista Blava van mantenir ahir una nova reunió per definir l’ampliació i millora del pavelló municipal Onze de Setembre. En la trobada d’ahir van prendre part l’alcalde, Fèlix Larrosa; la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, així com el president del club, Enric Duch, i part del seu equip per posar en marxa aquesta col·laboració i aconseguir l’encaix del projecte de reforma del recinte que el club va presentar al juny amb el pla urbanístic de la ciutat.
La proposta del club i sobre la qual està treballant el consistori se centra a situar la pista exterior a la mateixa cota que la interior, cosa que suposaria excavar uns 4 metres, a banda d’obrir un accés en un dels laterals de l’Onze de Setembre per accedir tant a la pista principal com als vestidors i connectar les dos zones de grades, integrant tot l’equipament a un mateix edifici. Ara es treballarà per definir aquest pla, que ha de permetre en un futur pròxim aquesta ampliació del pavelló. Mentrestant, s’avançarà ja en l’arranjament de les instal·lacions previst dins del pla de millora d’equipaments esportius, amb una inversió de 370.000 euros centrada en la impermeabilització de la coberta, en una primera fase, i els vestidors i les instal·lacions, després.