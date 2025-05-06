La quiniela de futbol deixa 331.664 euros a Agramunt: “és un jugador habitual”
Amb un bitllet de 14 encerts
La jornada 60 de la quiniela va deixar un premi de 331.664,52 euros a Agramunt, on es va segellar un dels dos únics bitllets de 14 encerts en la jornada entre els 5.527.742 participants. El bitllet va ser tramitat a l’administració número 1 d’Agramunt, situada a la plaça del Pou, i un dels seus dos responsables, Andrei Nasalean, va explicar aquest diluns a la nit a SEGRE que el premiat “és un jugador habitual” i fins i tot va lamentar que “estàvem seguint el resultat de l’últim partit i és una llàstima perquè només li va fallar el ple al 15, va posar un empat en el Girona i, si l’hagués encertat, hauria estat l’únic que s’hagués emportat el premi”, que va ascendir a 2.594.965,69 amb un únic premiat.
Nasalean, conegut popularment com el Gordet de la Sort, és el coresponsable de l’administració d’Agramunt al costat de Xavier Esteban i va explicar que “a la quiniela no havien tocat mai tant diners i suposa una alegria molt gran per a nosaltres i també per al client, amb qui tenim bona relació”. La mateixa administració d’Agramunt va vendre un premi de 386.000 euros de la Bono- Loto l’abril de l’any passat.