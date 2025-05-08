FUTBOL
Fi a la investigació contra Joan Soteras
Segons la Federació Catalana, arran de les denúncies per presumpte frau a les eleccions del 2023
L’Audiència Provincial ha informat Joan Soteras i la resta d’investigats per una possible corrupció a la Federació Catalana de Futbol (FCF) durant els processos electorals del 2023 que deixa d’investigar el cas, segons un comunicat enviat als mitjans ahir a la tarda per l’FCF.
A l’esmentat comunicat, s’assegura que “després d’un any d’investigació, i que ni tan sols hagin passat pel jutjat, la justícia posa límit a la denúncia presentada pel Sr. (Juanjo) Isern i altres clubs minoritaris contra Joan Soteras i altres directius i empleats de l’FCF sobre falsedat documental i administració deslleial. L’Audiència ha declarat que no existeix una raó plausible d’estendre la investigació”.
Per la seua part, Miguel Galán, president del Centre Nacional de Formació d’Entrenadors de Futbol d’Espanya (CENAFE), que va denunciar Soteras i els seus directius, va dir que el comunicat de l’FCF “conté informació errònia i interessada”. “És important aclarir que la causa que segueix a Sabadell continua activa i no ha estat arxivada.” I afegeix: “L’ús dels mitjans federatius per emetre comunicats amb informació falsària podria constituir una infracció molt greu, la qual cosa podria resultar en la inhabilitació de Joan Soteras i directius implicats.”
El març de l’any passat, els Mossos van escorcollar la seu de l’FCF per ordre judicial a la recerca de proves i documentació relativa al procés electoral a més d’informació que hi havia als ordinadors i actes relacionades amb els comicis.