BÀSQUET
El Mollerussa renova el tècnic a Tercera FEB
Marc Díaz seguirà i es negocia la continuïtat de la meitat de la plantilla actual
Després d’aconseguir l’objectiu d’ascendir a la Tercera FEB, l’antiga Lliga EBA i la quarta categoria del bàsquet estatal masculí, el Club Bàsquet Mollerussa ja ha posat fil a l’agulla en la confecció de la plantilla 2025-2026. El primer pas ha estat donar continuïtat al treball del seu entrenador, Marc Díaz, que renova per una temporada –en porta dos en el càrrec–, i ja s’està parlant amb tots els jugadors per conèixer les seues intencions. “Estem parlant amb ells aquests dies perquè hi ha algun cas que està en dubte. Volem que hi hagi un gruix de jugadors de Lleida perquè això et dona identitat, però està tot molt verd encara, malgrat que la idea és renovar almenys la meitat de la plantilla”, va afirmar Marc Díaz.
Aquest és el tercer ascens de forma consecutiva en dos anys, ja que un el va aconseguir als despatxos. Després de recuperar la passada campanya la Copa Catalunya que havia perdut l’any anterior, el club del Pla d’Urgell va adquirir via compra l’estiu passat una plaça a Supercopa, categoria en la qual s’ha passejat aquest últim any per arribar la Tercera FEB.
Ara l’objectiu, segons el parer del seu president, Pere Codina, és assentar-se en aquesta categoria, però sense renunciar a res. “L’objectiu del club era arribar a aquesta categoria i ara el repte és confeccionar una plantilla prou competitiva per no patir i aconseguir la permanència. Després, en funció de com vagi tot, veurem fins on arribem”, va assenyalar.
Sí que va deixar clar, d’altra banda, que “volem una plantilla competitiva, compromesa i amb ganes de millorar, però parlar de Segona FEB és parlar molt, no és un objectiu prioritari”, va assegurar.
Marc Díaz, per la seua part, es va manifestar en els mateixos termes que el seu president. “Farem un equip el millor possible per estar a dalt, no per pujar, perquè no podem marcar-nos aquest objectiu perquè seria irreal, però que farem una plantilla competitiva per lluitar per estar als primers llocs, segur. Crec que amb el que ens reforçarem estarem en bona disposició per aconseguir-ho”, va assegurar.
Aquesta temporada dos jugadors de l’equip del Pla d’Urgell, Gerard Villarejo i l’ucraïnès Nazar Korol, han participat en els entrenaments de l’equip ACB.
El club del Pla confia a renovar la vinculació amb el Força Lleida
Un dels objectius del CB Mollerussa és mantenir la vinculació amb el Força Lleida i el seu equip d’ACB Hiopos. Fa dos temporades que ambdós entitats col·laboren i la intenció de les dos és la de donar continuïtat al projecte. “No hem parlat encara però la voluntat per la nostra part i suposo que per la del Força Lleida també, és la de continuar amb la vinculació, però ens hem d’asseure i parlar-ne”, va assenyalar Pere Codina.