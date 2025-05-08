FUTBOL
“Portaré la Champions”
Lamine Yamal, molt afectat per l’eliminació davant de l’Inter, fa una promesa amb un missatge esperançador a les xarxes. “No pararem fins a aconseguir-ho”, assegura l’estrella blaugrana
Lamine Yamal va ser un dels jugadors que es van mostrar més afectats després de l’eliminació del Barcelona a la Champions League davant de l’Inter a la pròrroga (4-3). Després d’abandonar el terreny de joc, on va haver de ser consolat per alguns dels seus companys i fins i tot per Hansi Flick, que es va atansar a fer-li una abraçada, el futbolista de 17 anys es va pronunciar en xarxes socials. Va pujar una publicació al seu perfil d’Instagram amb diverses fotos del partit i un missatge esperançador per al futur del Barça. “Ho hem donat tot, aquest any no ha pogut ser però tornarem, no en tingueu cap dubte, culers. No pararem fins a deixar aquest club on es mereix, a dalt de tot. Compliré la meua promesa i la portaré a Barcelona, no pararem fins a aconseguir-ho. Però diumenge és una altra final i cal estar tots junts. Visca el Barça!”, va escriure l’extrem. Lamine va fer un partit d’escàndol davant de l’Inter. Només n’hi ha prou de veure el número de rematades que va fer (9), de les quals cinc van ser entre els tres pals amb el resultat de grans parades del porter interista Sommer i en una altra ocasió el pal va impedir que marqués. Seguint amb l’estadística va completar 43 passades d’un total de 57 i va sortir airós en 14 de 20 dríblings intentats, tornant bojos els defensors italians, que sempre acudien en nombre de dos, tres i quatre per tapar les escomeses del jove davanter blaugrana.
La Champions queda ara aparcada fins a la pròxima temporada. Lamine Yamal ja té en ment un altre repte a curt termini com és el clàssic de Lliga de diumenge davant del Reial Madrid (Montjuïc, 16.15 h, Movistar LaLiga). El Barça parteix amb amb quatre punts d’avantatge respecte al Reial Madrid quan queden quatre jornades per acabar la temporada. Una victòria significaria tenir la Lliga pràcticament a la butxaca.
L’equip de Flick ha d’afrontar posteriorment els partits davant de l’Espanyol, Vila-real i Athletic Club amb la intenció de posar la guinda a una temporada que probablement no sigui redona per la pèrdua de la Champions League però que ha fet recuperar l’autoestima als aficionats blaugrana.
Laporta culpa de l’eliminació l’àrbitre
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va reconèixer ahir com a “molt dur” el cop de l’eliminació en semifinals de la Lliga de Campions, la qual va lligar a les “decisions arbitrals”, i va demanar a l’afició continuar donant suport a l’equip de cara al transcendental clàssic de diumenge contra el Reial Madrid per la Lliga. “El missatge és d’agraïment, els més de 4.000 aficionats que van viatjar a Milà s’ho mereixen tot, però també a tots els culers que durant tota la temporada estan donant suport als nostres jugadors i a Hansi perquè aconsegueixin els objectius que ens hem marcat”, va dir en declaracions als mitjans del club blaugrana.
“Els comentaris del Barça són ridículs”
El col·legiat polonès Szymon Marciniak va parlar després del partit per a Al-Qahera, tal com van recollir diversos mitjans. “Marciniak va respondre a aquestes crítiques en declaracions exclusives a El Cairo News”, destaca l’assenyalat mitjà egipci. Sobre les paraules de Flick i diversos futbolistes després del partit, va destacar que “els seus comentaris són ridículs. Què puc dir d’aquests comentaris estúpids? No li vaig fer mal a ningú”, va declarar.
“No han volgut que arribem a la final”
El centrecampista blaugrana Gavi es va manifestar abatut a les seues xarxes socials i va criticar l’arbitratge que el Barça va tenir a Milà. “No han volgut que arribem a aquesta final perquè amb la temporada que estem fent estaven cagats. És igual els anys que portem sense guanyar la Champions, encara que sé que és molt dur i desitjaria guanyar-la cada any. Sé que arribarà”, va assegurar.