BÀSQUET
L’Hiopos Lleida espera un nou desembarcament al Palau Blaugrana
El Corunya dona la sorpresa guanyant el Barça i manté opcions de salvació
L’Hiopos Lleida no estarà sol aquest diumenge al Palau Blaugrana, on podria certificar definitivament la permanència matemàtica a la Lliga Endesa ACB en cas d’aconseguir la victòria. Per assolir aquesta gesta els de Gerard Encuentra no estaran sols al coliseu blaugrana, ja que s’espera un nou desembarcament massiu de seguidors. El club ha venut una mica més de 300 localitats entre els seus abonats, encara que preveu que la presència de lleidatans a les grades superés de llarg el mig miler.
En joc hi haurà una permanència matemàtica que s’està demorant, sobretot perquè els dos últims classificats es resisteixen a abandonar la lluita. És el cas del Leyma Corunya, que ahir es va aferrar a les poques opcions que encara té de mantenir-se a la Lliga Endesa ACB i va donar la gran sorpresa guanyant el Barça (93-92) en el partit que completava la trentena jornada. Els corunyesos estaven obligats a guanyar per allargar l’esperança, un pèl remota, de salvació, i van evitar el primer match-ball que els podia tornar a la Primera FEB. Van dominar tot el partit davant d’un Barça encara tocat per l’eliminació europea de dimarts i només va reaccionar a l’últim quart, situant-se a només un punt, però es va quedar sense premi.