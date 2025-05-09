SEGRE

Marc Márquez s’exhibeix i comença manant amb rècord a Le Mans

Àlex acaba els entrenaments del Gran Premi de França en la cinquena posició

Marc Márquez amb el seu Ducati.

El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) va ser el gran dominador de divendres al Gran Premi de França, sisena cita del Mundial de Motociclisme, i va tancar el dia amb nou rècord i millor temps en la 'Practice' de la categoria de MotoGP, mentre que els seus compatriotes Manuel González (Kalex) i David Muñoz (Husqvarna) van dominar en Moto2 i Moto3, respectivament.

El vuit vegades campió del món va tornar amb força a Le Mans després de la seua caiguda al Gran Premi d’Espanya que li va fer cedir el lideratge, per un solitari punt, al seu germà Álex (Ducati), i va avisar que està disposat a no tornar a donar massa treva després d’una primera presa de contacte que va confirmar la millora de Yamaha i de Fabio Quartararo.

El de Cervera ja va deixar clar des de la primera sessió d’entrenaments lliures que tornarà a ser segurament el rival a batre. Va ser l’únic capaç de baixar del 1:31, amb un sensacional 1:30.764 i ja posant més de mig segon al segon més ràpid, en aquest cas el sud-africà Brad Binder (KTM), i amb Àlex Márquez i l’italià Francesco Bagnaia (Ducati) una mica més lluny.

I a la 'Practice' d’hores després el panorama no va canviar i Marc Márquez es va mostrar imbatible malgrat l’envit que li va llançar un Quartararo que va evidenciar el pas endavant de Yamaha ofert a Jerez de la Frontera i en el test posterior. Tanmateix, el català va ser implacable i es va quedar amb el millor temps amb una espectacular volta de 1:29.855, una dècima millor que la de Jorge Martín l’any passat.

Ningú més no va poder baixar del 1:30, encara que Quartararo es va quedar molt a prop de fer-ho (1:30.032) i va demostrar que pot ser candidat a repetir la 'pole' que va aconseguir en el Gran Premi d’Espanya, mentre que Bagnaia també va millorar molt les seues prestacions i no es va quedar lluny (1:30.039) del seu company d’equip.

Per la seua part, el líder del campionat, Àlex Márquez, va acabar al 'Top 5', en la cinquena posició a quatre dècimes del seu germà i per darrere del seu company al Gresini Racing, el murcià Fermín Aldeguer. L’australià Jack Miller (Yamaha), els espanyols Pedro Acosta i Maverick Viñales (KTM), i els italians Franco Morbidelli (Ducati) i Marco Bezzechi (Aprilia) van completar el 'Top 10'.

