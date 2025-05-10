BÀSQUET
Encuentra: “Necessitem una victòria més”
Va destacar que “volem aconseguir la salvació nosaltres, no per demèrits d’altres”
Gerard Encuentra no dona encara per liquidada la permanència malgrat l’ampli avantatge que té l’Hiopos. “A mi m’agrada ser sempre més aviat caut. Fins que no sigui una cosa matemàtica, doncs tranquil·litat, la justa”, va dir. I és que, amb una victòria més, la permanència ja seria un fet, i també amb la derrota dels dos cuers, Granada i Corunya. No obstant, insisteix que l’objectiu s’ha d’aconseguir per mèrits propis: “Depenem de nosaltres mateixos i ho volem aconseguir nosaltres, no per demèrits d’altres equips. Anem amb aquest objectiu, d’intentar sumar com més aviat millor una victòria més per aconseguir-ho”, va afirmar.
El balanç de la temporada fins ara no pot ser més positiu. “Portem 11 victòries en 29 partits, que parla molt bé del que hem fet, una xifra amb què l’any passat, o la majoria d’anys, els equips ja s’havien salvat”, va destacar Encuentra, que va afegir: “Mai hem estat en zona de descens, però sí en una zona en la qual no ens permetia relaxar-nos ni el més mínim.” La victòria davant del Múrcia ha alleujat part d’aquesta pressió, encara que el missatge és clar: «No podem caure que aquest alliberament sigui un “bé, ja està”. L’equip necessita guanyar-ne una més, i volem fer-ho com més aviat millor.»
La preparació del partit d’aquest diumenge al Palau Blaugrana ha estat condicionada per l’estat de diversos jugadors. Ni Bozic ni Batemon no s’han pogut entrenar encara, el croat per un procés gripal i el nord-americà per un cop a les costelles, mentre que Walden s’ha perdut alguna sessió després de la seua recent paternitat. “Els que hi han estat s’han entrenat bé, coneixen les dificultats mentals i físiques que s’acumulen en aquest moment de la temporada”, va avisar Encuentra, que no es fia de l’estat en què arribarà el Barça, tocat encara per l’eliminació europea i després de perdre aquest dijous a la pista del cuer Corunya. “Hem d’aplicar el millor que puguem el nostre pla de partit i tant de bo ens doni per fer un partit competitiu i, per què no?, guanyar-lo”, va dir, per afegir: “Aquest any, si no m’equivoco, el Barça ha perdut 12 partits a la Lliga ACB. Per tant, és un equip que ha perdut contra rivals directes nostres.” “Per què no poden perdre també contra nosaltres?”, es va preguntar.