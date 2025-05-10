ATLETISME
Erta i Segura busquen accedir als Mundials de Tòquio
Els relleus espanyols busquen accedir als Mundials de Tòquio aquest cap de setmana a la Xina amb els lleidatans entre les principals opcions. Bernat apunta al 4x400 i Berta en 4x400 mixt
La selecció espanyola, amb els lleidatans Berta Segura i Bernat Erta com a destacats representants, competeix aquest cap de setmana en la setena edició dels World Relays que se celebren a la ciutat xinesa de Guangzhou. Aquest campionat resulta fonamental per obtenir els bitllets per al Mundial de Tòquio d’aquest estiu, amb un format similar al de l’anterior edició celebrada a Nassau (Bahames). Es disputaran 14 places directes per prova durant les dos jornades de competició. El primer dia se celebraran les rondes preliminars, amb quatre sèries per prova, on els dos primers equips de cada sèrie accediran directament a la final i asseguraran la seua presència a Tòquio.
Durant la segona jornada, a banda de les finals, es disputarà una ronda addicional per als equips no classificats, composta per tres noves sèries per prova, amb classificació per al Mundial per als dos primers de cada sèrie.
Les dos places restants s’assignaran segons el rànquing mundial, considerant les millors marques registrades durant el període de classificació, que s’estén des del 25 de febrer del 2024 fins al 24 d’agost del 2025.
Entre les millors opcions espanyoles destaca el relleu 4x400 masculí, que ve d’aconseguir la medalla de plata a l’Europeu en Pista Coberta d’Apeldoorn (Països Baixos). D’aquell èxit repeteixen a la Xina Bernat Erta, Markel Fernández i Manuel Guijarro, als quals se suma l’experimentat Samuel García, que va formar part del quartet que va establir el rècord d’Espanya (3:00,54) a la final europea de Munic fa tres anys. L’equip es completa amb Julio Arenas i les joves promeses David García Zurita i Gerson Pozo.
En les sèries preliminars, Espanya s’enfrontarà a potències com Austràlia, Jamaica, Alemanya, la Xina i Sud-àfrica amb un quartet format per Erta, Fernández, Guijarro i Pozo.
Per la seua part, el relleu 4x400 femení aspira a continuar la seua progressió ascendent i estarà representat, entre d’altres, per Carmen Avilés, Eva Santidrián, Blanca Hervás i Berta Segura, les quatre atletes que van batre el rècord d’Espanya a l’Europeu de Roma 2024 (3:25,25) i anteriorment en els World Relays de les Bahames (3:27,30).
L’equip competirà en una sèrie contra Botswana, Gran Bretanya, Suïssa, Bèlgica, Itàlia i Brasil.
Quant als relleus mixtos, el 4x400 –que va ser present en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on va aconseguir l’actual rècord d’Espanya de 3:13,29– estarà compost per Carmen Avilés, Berta Segura, Samuel García i David Zurita. S’enfrontaran a Uganda, Polònia, Brasil, Canadà i Jamaica en la seua sèrie classificatòria.
Berta Segura va compartir, en declaracions a SEGRE, les seues impressions sobre l’experiència a la Xina: “Vam arribar aquí diumenge al matí, després d’un viatge llarg però sense incidències. Aquests primers dies ens hem centrat a adaptar-nos al canvi horari i a les condicions ambientals. La ciutat ens ha acollit molt bé i les instal·lacions assignades són excel·lents. El que més ens està costant és la humitat, que és molt elevada i constant, però estem donant el màxim per arribar a dissabte [avui per al lector] en les millors condicions possibles”.
Per la seua part, Bernat Erta va dir sobre la seua participació que “puc córrer qualsevol relleu de 400 metres dels quals som aquí. A nivell de sensacions em trobo molt bé, aquesta temporada està anant de forma fantàstica. Veurem si podem classificar el relleu el primer dia en les semifinals per entrar a la final, que suposaria la classificació directa al Mundial a l’aire lliure”.