Marc Márquez suma la seua sisena victòria 'esprint’
Àlex aconsegueix un nou segon lloc
El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) ha conquerit aquest dissabte la victòria en la carrera a l’esprint del Gran Premi de França, sisena cita del Mundial de motociclisme, per davant d’Àlex Márquez (Ducati) i de Fermín Aldeguer (Ducati) i s’ha aixecat al lideratge de MotoGP, mentre que dos espanyols, Manu González (Kalex) i el 'rookie' Màxim Quiles (KTM), partiran primers en Moto2 i Moto3, respectivament.
El de Cervera, que arribava a Le Mans en la segona posició de la general a un punt del seu germà, va necessitar sis voltes per avançar el 'poleman', el francès Fabio Quartararo (Yamaha), i ja no va abandonar el cap de la cursa, segellant el seu sisè triomf a l’esprint aquest any. Àlex i Aldeguer van completar el podi.
Ara, amb el triomf a l’esprint, el vuit vegades campió mundial comanda la classificació de la categoria reina amb 151 punts, dos més que el seu germà, i 31 més que el tercer, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), que va tenir una caiguda en el primer tram de cursa.
Una vegada apagats els semàfors, Quartararo va mantenir la posició de privilegi malgrat que Marc Márquez va aconseguir guanyar-li la partida als primers metres, abans d’anar-se llarg en la corba 1; Alex Márquez, líder després de Jerez, es mantenia tercer després del francès i el seu germà.
La calma inicial es va trencar durant la segona volta a Le Mans, just per darrere del trio de cap: l’italià Bagnaia, tercer del campionat i que havia arrancat sisè, se’n va anar al terra en la xicana Dunlop i s’acomiadava dels seus inicis de puntuar en aquesta crusa a 13 voltes.
Per davant, Marc provava de caçar 'El Diable' i va estar a punt de superar-lo en la xicana, encara que el pilot gal es va defensar. Tanmateix, en aquest mateix sisè gir, va consumar l’avançament per passar a liderar la prova i, de passada, el campionat. Per darrere, Àlex pressionava per intentar assolir el segon posat.
Només un parell de voltes després, el petit dels de Cervera també deixava enrere a Quartararo aprofitant la gran velocitat de la Ducati en la recta principal, i Fermín Aldeguer (Ducati) es llançava cap a el podi en l’últim tram de cursa. Va començar llavors una lluita acarnissada entre el murcià i el de Niça, amb dos tocs inclosos abans que el primer consolidés la seua tercera plaça. Quedaven encara quatre girs per davant, tanmateix, ja res no es va moure en la classificació final, tret de la posició de Pedro Acosta (KTM), que se’n va anar a terra en la tornad final.
Maverick Viñales (KTM) va acabar cinquè; Alex Rins (Yamaha) va ser vuitè; Joan Mir (Profunda) va acabar novè; i Raúl Fernández (Aprilia) va finalitzar dècim.
Abans, en classificació, el francès Fabio Quartararo (Yamaha) havia volat davant del seu públic per firmar la seua segona pole consecutiva el 2025 -després de la de Jerez-, just per davant dels germans Márquez. El seu crono de 1:29.324, nou rècord absolut del traçat gal, va fer vibrar els seus compatriotes i li va garantir el lloc de privilegi per a les dos curses del cap de setmana.
Marc Márquez (Ducati) i el fins aquest dissabte líder de la categoria regna, el seu germà Alex Márquez (Ducati), van tornar a exhibir la seua regularitat, encara que de nou van ser sorpresos pel de Niça. Mentrestant, el sorprenent Fermín Aldeguer (Ducati) es va assegurar encapçalar la segona línia per davant de Maverick Viñales (KTM) i l’italià 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que no va poder millorar en el seu últim intent i sortirà de nou sisè aquest diumenge.