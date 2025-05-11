El Barça remunta el Real Madrid i deixa pràcticament sentenciada la lliga
El Barcelona ha deixat pràcticament sentenciada LaLiga EA Sports després de derrotar (4-3), a l'Estadi Olímpico Lluís Company, al Real Madrid, que s’havia avançat 0-2 abans del primer quart d’hora de joc.
Kylian Mbappé, de penal, en el minut 5, i en una contra en el 14, va posar amb avantatge a l’equip blanc, però la reacció del Barça abans del descans va ser fulminant, amb els gols d’Eric García (min.19), Lamine Yamal (min.32) i Raphinha (min.34 i 45).
En el minut 70, Mbappé va retallar distàncies en un altre contraatac visitant per firmar el seu particular triplet que, tanmateix, no va impedir la derrota del Real Madrid, la quarta davant del Barça, en quatre partits, aquesta temporada.