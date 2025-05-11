El campió del món compleix: El Vila-sana se sobreposa al cansament acumulat i a les baixes guanyant a la pista del Corunya
Dai Silva i Victòria Porta anoten els gols del segon triomf consecutiu per seguir a 5 punts del líder Gijón
El Vila-sana Cooperativa d’Ivars es va sobreposar ahir al cansament acumulat després de tornar de l’Argentina, on va conquerir el títol en el Mundial de Clubs, i es va imposar a la pista del Corunya (0-2). Les lleidatanes, sense Agudo ni Horche, no van estar especialment brillants, però van tirar el partit endavant per seguir a 5 punts del líder Gijón, que tampoc va fallar (5-0).
El segon triomf consecutiu va arribar gràcies a l’efectivitat de la primera meitat, amb gols de Dai Silva i Victòria Porta. El 0-1 no va tardar a arribar. Va ser als 3 minuts quan Silva va aprofitar un rebuig d’Escalas a tret de Victòria Porta per inaugurar el marcador. Salvat també va tenir molta feina a Riazor i va aparèixer en un primer un contra un per evitar l’empat de les gallegues. El tècnic Lluís Rodero va aturar el matx als 10 minuts per donar un primer descans a les jugadores. Després d’una nova aparició de Salvat, Felamini i Dai Silva van tenir l’ocasió d’augmentar la diferència. Però no van aconseguir superar Escalas. Va ser Victòria Porta qui marcaria el 0-2 a la sortida d’un temps mort de les locals. En un contraatac de les lleidatanes, Gime Gómez va fer l’assistència perquè Porta anotés el seu gol 26 a la Lliga. El Corunya amb prou feines inquietava el Vila-sana, que es mostrava molt superior en la conducció de la bola. Tanmateix, les gallegues van tenir les seues ocasions. Salvat va treure un tret llunyà i Maria Porta va estar molt a prop de marcar el tercer, però no va poder amb la portera local.
Maria Porta va tornar a tenir l’ocasió de marcar el tercer en l’inici de la segona part, en la qual el Corunya es va estirar més. De fet, les gallegues van tenir una gran ocasió en el minut 34, però el llançament lateral de Laia Juan se’n va anar al pal. També va topar amb el ferro Gime Gómez, un minut més tard. El temps anava a favor del Vila-sana, però un gol de les locals les ficava de nou en el partit. Però l’equip dirigit per Stanis García es va trobar amb una Salvat incommensurable, disposada a deixar la porteria a zero. Gime Gómez, a la qual es va veure notablement cansada, va tenir una nova oportunitat quan faltaven 10 minuts per al final. Nou temps de Rodero per agafar aire i ocasió de Maria Porta de sentenciar, en una jugada de combinació amb Felamini.
La portera del Vila-sana va aparèixer de nou en un tret llunyà de les gallegues, que no aconseguien tenir una referència clara, davant d’una bona defensa de les lleidatanes. Gime Gómez va tornar a tenir el tercer, però el tret va topar de nou amb el pal. El tercer es resistia. Salvat va tornar a treure un tret llunyà i el matx es va anar morint. El Corunya es va estirar una mica més, amb les lleidatanes ja molt fatigades. Van tenir algunes aproximacions, però no van aconseguir trobar la manera de tirar i superar Salvat. Al final, el Vila-sana va sumar tres punts molt importants, ja que Riazor no és una pista fàcil, molt freda, i el cansament acumulat podia afectar més. Les lleidatanes es mantenen a 5 punts del Gijón quan només resten 4 partits, una missió complicada però el conjunt del Pla lluitarà fins que tingui opcions de ser campió.
Després de tornar d’un altre desplaçament difícil, les jugadores del Vila-sana tindran una mica més de descans, encara que el dissabte 17 tornen a tenir partit de l’OK Lliga. L’equip lleidatà rep al Municipal, a les 19.00, el Bembibre, un rival de la zona baixa de la classificació i davant del qual les del Pla hauran de sumar els tres punts.