FUTBOL
Empat festiu a Mollerussa
L’equip del Pla, amb els deures fets, acomiada la temporada aconseguint un punt davant del Girona B i celebra la salvació amb l’afició. Jordi Ars va igualar el partit en el segon temps
❘ mollerussa ❘ El Mollerussa arribava al partit amb els deures fets i sabent que seguirà sent equip de Tercera RFEF la temporada que ve. Els de la capital del Pla d’Urgell van comptar amb el suport d’un Municipal d’Esports que va presentar una entrada fantàstica per acomiadar una temporada molt soferta, alhora que satisfactòria, en un matx davant del Girona B, tercer classificat, que va acabar en taules (1-1) després que un gol de Jordi Ars a la segona meitat neutralitzés l’avantatge gironí.
A la primera part, el Mollerussa va rebre un cop molt primerenc amb un gol de Papa Dame en el minut 5, que va sorprendre tothom entrant des de segona línia i va establir la tònica dels primers instants del partit.
El Girona B va imposar el seu joc, controlant la possessió i generant molt perill a través dels seus extrems: els lleidatans Jastin García i Nil Calderó.
Tanmateix, a partir del minut 20, el Mollerussa es va recompondre i va aconseguir atansar-se a la porteria defensada per Sergi Puig. Totes les ocasions locals van tenir un denominador comú, Jordi Puig, davanter mollerussenc que va estar a punt d’igualar el xoc en una magnífica jugada individual, però un tall de Jordi Bas in extremis ho va evitar. Al final, els del Pla d’Urgell no van poder reduir distàncies i el partit va arribar amb un avantatge mínim per als gironins al descans (0-1).
A la represa, els del Pla d’Urgell van fer un pas endavant, però no van aconseguir generar cap ocasió de gran perill. En conseqüència, Kiku Parcerisas va moure la banqueta i va donar entrada a Miquel Graells, que amb un tret llunyà va generar la primera ocasió de perill de la segona meitat i va obligar el porter visitant a anar a totes per evitar l’empat.
Amb el discórrer dels minuts, els locals ho van seguir intentant encara que, de moment, no eren capaços d’igualar el partit.
Tot i així, tant apretar va acabar fent efecte i després d’un mal rebuig defensiu del Girona B Jordi Ars va igualar el duel amb un fort cop amb la dreta des de la frontal de l’àrea en el minut 72 (1-1), amb el qual aconseguien materialitzar un punt molt treballat davant d’un dels equips de la categoria que lluitaran per l’ascens en el play-off, mentre que el Mollerusas acaba la competició tretzè, amb 41 punts.
Kiku Parcerisas: “És un orgull deixar l’equip a Tercera RFEF”
Després del duel, el tècnic del Mollerussa, Kiku Parcerisas, va destacar que “no hauria estat forassenyat que haguéssim guanyat el partit. Hem competit de tu a tu davant d’un superequip. Estic superorgullós”. Quant a la seua aportació en la salvació de l’equip, el tècnic va apuntar que “és un orgull deixar el club a Tercera RFEF. Hem connectat molt bé amb tota la gent i hem estat molt a gust”. El mateix Kiku, després del matx, va adreçar unes paraules a la que ha estat la seua afició les últimes 10 setmanes, remarcant que “aquest club és especial i diferent. Els jugadors s’ho han deixat tot per poder aconseguir la permanència”. D’altra banda, el capità de l’equip, Putxi, també es va dirigir a la grada i va llançar un missatge d’agraïment a l’equip. “Quan les coses estaven malament, tots hi vam posar de la nostra part per tirar això endavant. Ho hem aconseguit”, va expressar.