Marc Márquez consolida el seu lideratge a la caòtica festa de Zarco a Le Mans
El de Cervera acaba segon per davant d’Aldeguer en una cursa de MotoGP amb caigudes d’Àlex i Bagnaia
El pilot francès Johann Zarco (Honda) s’ha imposat aquest diumenge en la cursa de MotoGP del Gran Premi de França, sisena cita del Mundial de motociclisme, per davant d’un Marc Márquez (Ducati), que consolida el seu lideratge de la categoria reina gràcies a les caigudes dels seus dos principals rivals mentre que els espanyols Manu González (Kalex) i José Antonio Rueda (KTM) són encara més líders de Moto2 i Moto3 en guanyar les seues respectives curses.
En el primer Gran Premi de la història amb més de 300.000 aficionats en el traçat, Zarco es va colar entre els favorits per celebrar el primer triomf d’un pilot gal a casa en més de set dècades, impedint, a més, que Ducati desempatés amb Honda en el rècord de victòries consecutives.
Després del de Canes va acabar Marc Márquez, segon en el 115è podi de la seua carrera, mentre que Fermín Aldeguer (Ducati) va ser tercer. El de Cervera, a més, es va veure beneficiat per les caigudes dels seus dos principals rivals, el seu germà Alex (Ducati) i l’italià Francesco Bagnaia (Ducati).
D’aquesta manera, el vuit vegades campió mundial assoleix els 171 punts en la general, augmentant a 22 unitats el seu avantatge sobre el segon, Àlex Márquez, i 51 sobre el tercer, 'Pecco', que només va poder ser setzè, fora de la zona de punts.
L’inici de la cursa de MotoGP a Le Mans va ser caòtic. La pista molla va obligar a fer onejar la bandera blanca i tots els pilots van córrer cap a boxes per canviar de moto, i la bandera roja va retardar l’inici de la prova. Just abans de començar, molts dels participants, entre ells els Márquez, van tornar per canviar una altra vegada de màquina -amb especificacions de sec-, la qual cosa els va condemnar a fer dos 'long laps'.
Una vegada apagats els semàfors, Marc Márquez va arrabassar breument el lideratge al 'poleman' Fabio Quartararo (Yamaha), però el francès va aconseguir tornar a la posició de privilegi, i Alex i Fermín Aldeguer (Ducati) es van colar entre els dos pilots. Per darrere, s’acabava tot per a 'Pecco' Bagnaia (Yamaha), que va tenir una caiguda al mateix lloc que dissabte.
Mentre alguns dels pilots que no ho havien fet van entrar en garatges a canviar de moto, 'el Diable' se n’anava a terra en la volta 5 juntament amb sud-africà Brad Binder (KTM) i la bogeria va tornar a desencadenar-se a Le Mans.
El '93', després de completar la primera dels seus dos 'long laps', va passar a comandar la cursa, encara que el seu germà Alex i Aldeguer, que encara no havia canviat de moto malgrat que la pluja amenaçava, van agafar el seu testimoni. Després de caigudes, canvis de motos i sancions, el Gran Premi va deixar el francès Johann Zarco (Honda) com a líder amb nou segons d’avantatge sobre els Márquez en l’equador de la prova.
El ritme del pilot local augmentava amb el pas de les voltes, i encara que Marc s’anava quedant sense opcions de victòria sí anava incrementant la diferència amb el seu germà, que havia arribat líder a França i que havia perdut el primer lloc de la general en l’esprint en favor del vuit vegades campió del món.
Aquesta lluita entre els de Cervera va finalitzar en la volta 21 de 26, moment en què el petit de la família va perdre el control de la seua moto en la corba 2 i va acabar en la grava; va aconseguir seguir, però una nova caiguda li va condemnar a firmar el seu primer 'zero' de la temporada. El murcià Pedro Acosta (KTM) va ser el principal beneficiat i va pujar a posició de podi, encara que a falta de dos girs per al final li va superar el també murcià Aldeguer.
Així, Acosta va acabar quart, just per davant de Maverick Viñales (KTM), mentre que Raúl Fernández (Aprilia) va ser setè. A més, Alex Rins (Yamaha) va finalitzar la prova dotzè, i Joan Mir (Hona) no va poder completar-la.