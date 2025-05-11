BÀSQUET
L’Hiopos Lleida visita el Barça amb l’opció d’assegurar-se la permanència
L’Hiopos Lleida visita el Barça amb l’opció d’assegurar-se matemàticament la permanència, que ja és virtual, amb un triomf. S’espera un altre gran desembarcament d’afició lleidatana al partit
L’Hiopos Lleida té avui (12.30/Lleida En Joc) la primera oportunitat d’assegurar matemàticament la permanència sense dependre de cap altre resultat i l’afrontarà en un dels desplaçaments més esperats de la temporada, al Palau Blaugrana davant del Barça de Joan Peñarroya.
L’equip de Gerard Encuentra, que té un partit pendent que disputarà dimecres vinent a Gran Canària, certificarà la permanència amb una victòria davant d’un Barça que també la necessita per assegurar-se el play-off, amb tres jornades encara per disputar.
No obstant, el conjunt lleidatà pot permetre’s fins i tot perdre i estaria matemàticament salvat si avui també perd el seu matx el Corunya, que visita Bilbao després de donar la sorpresa dijous vencent el Barça (93-92). De fet, l’Hiopos pot fins i tot oblidar-se del duel del Granada, penúltim, després que el Girona superés ahir l’Andorra (97-106) i evités que els nassarites puguin superar els bordeus.
Malgrat que la situació és propícia per als lleidatans, el seu tècnic, Gerard Encuentra, va reconèixer en roda de premsa que “volem assolir la salvació nosaltres, no per demèrits d’altres, així que necessitem aconseguir una victòria més”.
“Anem amb l’objectiu d’aconseguir-ho com més aviat millor perquè a mi m’agrada ser més aviat caut i, fins que la salvació no sigui matemàtica, tranquil·litat, la justa”, va afegir l’entrenador.
La primera de les últimes cinc jornades per sentenciar la salvació l’any de tornada a l’elit serà en un dels desplaçaments més difícils de la competició, en el qual, com és habitual, l’Hiopos Lleida estarà molt ben acompanyat per la seua afició. Des de l’entitat lleidatana s’espera un altre gran desembarcament d’aficionats, que en aquest partit hauria de ser al voltant de 500, sumant un altre desplaçament massiu després dels que es van produir a Badalona i en la primera jornada a Saragossa.
L’equip lleidatà s’enfrontarà a un Barça que porta tota la temporada molt minvat per les baixes i que ocupa la cinquena plaça a la Lliga, amb 18 victòries i 12 derrotes i amb la classificació pel play-off encara per certificar.
Amb les notables absències de Laprovittola, Núñez, Metu i Vesely, el Barça arriba després de perdre una exigent sèrie de cinc partits a l’Eurolliga davant del Mònaco i dijous va perdre a la pista del Corunya.
Cara a cara entre els germans Villar
Davant de les baixes de Juan Núñez i Nico Laprovittola al lloc de base, Peñarroya està donant minuts a Raúl Villar, germà de Rafa i de tan sols 17 anys però que ja ha jugat en 9 partits de Lliga. A més, tant el mateix Rafa com Oriol Paulí i Pierre Oriola tornaran a enfrontar-se al seu antic club. Villar i Paulí es van desvincular de la disciplina blaugrana l’estiu passat, mentre que Oriola va ser el capità blaugrana fins a marxar el 2022.
El Joventut encarrila la presència al play-off
El Joventut va superar ahir el Baskonia (90-71) i es va anotar una victòria clau que pràcticament assegura la seua presència en el play-off pel títol, atès que deixa a dos victòries el conjunt vitorià, amb tres enfrontaments pendents. A més, el València va vèncer el Gran Canària (86-79).
El Reial Madrid visita avui (18.30) la pista del Breogán a la recerca d’una victòria que li asseguri la primera plaça a la Lliga regular.