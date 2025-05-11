FUTBOL
Traca final amb golejada
L’Atlètic Lleida passa per sobre del Prat amb un recital ofensiu de Wilber i Boris i acaba segon. El Badalona serà el rival en el play-off d’ascens
❘ lleida ❘ L’Atlètic Lleida va endossar un sonor 6-0 al Prat en un partit que va ser més una declaració d’intencions que un simple tràmit. L’equip de Gabri no només va tancar la lliga regular amb una exhibició ofensiva, sinó que va assegurar el segon lloc a la taula amb 61 punts i el factor camp en el play-off d’ascens a Segona RFEF. El seu primer rival per a l’ascens serà el Badalona, cinquè classificat i que ha estat el millor equip durant la segona volta de la competició.
Gabri es va permetre el luxe de rotar jugadors. Un dels que van entrar va ser el porter lleidatà Marc Sanz, que va fer el seu debut davant de l’atenta mirada de Pau Torres des de la grada. El porter local va tenir poca participació, però va ser valent per tallar les pilotes a l’esquena de la seua defensa. També van descansar Jordi Ortega i Nil Sauret, dos dels homes més importants dins de l’equip.
El tiberi va començar en el minut 2, quan Wilber va aprofitar de cap una centrada de Samsó, que ja no va saltar després del descans per un esquinç de turmell, per obrir el marcador. Va ser el primer dels tres gols que va anotar el davanter, que tanca el tram regular de la competició com a pitxitxi indiscutible amb 23 dianes. Poc després, Cucu vorejava el segon amb un míssil al pal i Moró fallava per poc una altra ocasió. Però va ser Wilber, de nou, qui en el 36 firmava el 2-0 en una paret meravellosa amb Boris. La pressió alta dels lleidatans va ser un turment per a un Prat ja descendit, amb moltes cares juvenils i sense arguments per rebel·lar-se. A la segona part, els de Cappont es van desfermar: en tot just 12 minuts, del 55 al 67, van caure quatre gols més. Moró va culminar una obra coral iniciada per Soule i adornada per un cop de taló de Cucu (3-0). Boris, que abans havia estavellat una pilota al pal, va anotar de cap el quart en una centrada lateral servida per Toni Vicente (4-0). Wilber va completar el seu hat-trick amb el 5-0 al concretar ell mateix –amb una jugada dins de l’àrea– un mal primer tret. Finalment, el mateix Boris va tancar el compte amb el 6-0 al posar la punta de la bota davant de la sortida d’Aleix quan l’acció semblava franca per al porter del Prat. Els barcelonins amb prou feines van inquietar Marc Sanz. Només Ayman va acariciar el gol amb una rematada alta a centrada de Lamelas. Poc més. Va ser un monòleg local sense contestació de principi a fi. Ara, espera el Badalona en l’encreuament inicial del play-off. El primer partit es disputarà el següent cap de setmana a Badalona, mentre que la tornada serà el dissabte 24 al Ramon Farrús (18.00). L’Atlètic Lleida arriba a la promoció amb la moral pels núvols i amb el somni de culminar el segon ascens consecutiu.