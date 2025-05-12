ATLETISME
El 4x400 mixt de Berta Segura anirà al Mundial
En la repesca, tot i que ahir no va córrer la lleidatana per decisió tècnica
Els relleus femenins del 4x400 i 4x100 van aconseguir ahir les medalles d’or i plata als Mundials de relleus disputats a Guanzhou (Xina) i ja havien assegurat dissabte la seua presència als Mundials d’aire lliure de Tòquio al setembre, en els quals també hi haurà el 4x400 mixt, que ho va aconseguir en la repesca encara que no va córrer la lleidatana Berta Segura. El 4x400 el van integrar Daniela Fra, Paula Sevilla, Eva Santidrián i Blanca Hervás. L’equip espanyol va completar una cursa excel·lent i va acabar en meta amb un temps de 3:24.13, rècord d’Espanya de la distància. Espanya va quedar davant dels Estats Units (3:24.72), plata, i de Sud-àfrica (3:24.84). L’altra medalla espanyola va ser per al relleu 4x100 femení format per Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla i Maribel Pérez, que es va alçar amb la plata. El 4x400 masculí, que va comptar amb la baixa de Bernat Erta, lesionat a la ronda prèvia, va quedar quart en la repesca i a un lloc d’aconseguir la classificació per als Mundials de Tòquio.