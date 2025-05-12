Un Alpicat amb deu ajorna el títol del Cardona
L’Alpicat, tercer classificat, va aconseguir ahir un meritori empat (1-1) davant del líder, el Cardona, ajornant el campionat de Lliga per als del Bages i tallant la seua ratxa de 10 triomfs seguits. Els del Segrià, per la seua part, malgrat jugar amb inferioritat numèrica per l’expulsió de Gómez en el minut 38, van aconseguir avançar-se primer amb un gol de penal de Ribera en el minut 66. La solidaritat de tot l’equip els va permetre aguantar fins a l’últim minut del temps reglamentari, quan un gol d’Aitor Segura va permetre que el Cardona salvés un punt en un Municipal d’Alpicat que va comptar amb fins a 200 aficionats visitants desplaçats.