FUTBOL
Comiat a casa amb derrota
El Balaguer, que va millorar després del descans, cau davant d’un bon Pirinaica. El partit va servir per acomiadar Alfred Peguero i Ramon García, que es retiren a final de temporada
❘ Balaguer ❘ El Balaguer va caure derrotat (1-2) davant del Pirinaica en l’últim partit davant de l’afició d’aquesta temporada. Els manresans, que van anar de més a menys, van sortir amb molta intensitat en el primer temps, i en tres minuts, amb dos desajustos d’un Balaguer a qui li va costar entrar en el partit, es van trobar amb un 0-2 en el marcador gràcies als gols de Moral, al minut 34, i de Ponts, al 36. Amb aquest resultat es va arribar al descans.
El segon temps va ser totalment diferent, amb un Balaguer llançat en atac, molt més dinàmic en el joc i que aconseguia retallar diferències en el marcador als dos minuts de la represa, gràcies a un gol de Soldevila. Durant tot el segon temps, el Balaguer no va deixar jugar el seu rival. El Pirinaica es va defensar bé i es va tancar al seu camp, intentant jugar al contraatac, la qual cosa va aconseguir en dos ocasions per plantar-se davant de Peguero, que en el seu comiat de l’afició rogeta, perquè penja les botes a final de temporada, va aconseguir desbaratar amb dos intervencions de mèrit. Al final, el resultat ja no va variar i el conjunt de Manresa es va emportar els tres punts, que li serveixen per posar-se tercer en la classificació, amb opcions de jugar la promoció d’ascens.
A més d’Alfred Peguero, també Ramon García deixarà el futbol actiu a l’acabar la present temporada. Dos jugadors molt estimats pel caràcter, la disciplina i la lluita que els ha caracteritzat.
Després del matx, el tècnic local, Josete, va indicar que “s’ha vist un Balaguer molt diferent a l’inici, que li ha costat trobar el seu lloc davant d’un equip intens que lluitava per estar en la promoció, i un altre, a la segona part, en el qual hem buscat el gol i hem jugat millor encara que sense sort en algunes rematades”. Sobre Peguero i García, va dir que “són dos líders, dins i fora del camp”.