Fi al somni de l’ascens
L’AEM aconsegueix una victòria insuficient per remuntar l’eliminatòria davant del Logronyo i queda eliminat del play-off. Rubén López deixa la banqueta de les lleidatanes després de tres temporades exitoses
L’AEM va posar ahir fi al somni de l’ascens al Recasens, on de res va servir que el conjunt lleidatà allargués la seua impecable ratxa aquest 2025 amb un ple de vuit victòries, perquè el seu triomf per la mínima davant del DUX Logronyo no va ser suficient per aixecar el 3-1 desfavorable de l’anada. Va ser una caiguda cruel, però també molt il·lustrativa del que representa l’AEM, un equip que lluita fins al final i al qual li pot faltar, com ahir, brillantor o frescor, però que mai permet que quan l’àrbitra xiula el final se li pugui retreure ni el més mínim detall.
Però l’eliminatòria no va suposar només el final d’una temporada de nou històrica, sinó que també va significar el final d’una etapa al club, la de Rubén López al capdavant de la banqueta de l’equip lleidatà després de tres temporades en què l’equip no ha deixat de créixer a la categoria de plata, convertint-se en un dels assidus en la lluita per ascendir de divisió malgrat ser un dels clubs amb el pressupost més baix.
La primera temporada, un equip que era candidat clar a descendir de categoria es va quedar a les portes del play-off d’ascens. La segona, sí que va aconseguir disputar la promoció d’ascens, va caure sense opcions en semifinals davant de l’Espanyol per un global d’1-4, i la present també es va quedar a les semifinals de la promoció, encara que es va quedar a un sol gol de forçar la pròrroga. No va ser el millor partit de les lleidatanes, que van patir molt a l’hora de portar el mànec del xoc davant d’un Logronyo a qui la pilota suposava més una molèstia que una altra cosa.
L’equip riojà hi renunciava per complet i disparava sense gaire sentit cada vegada que creuava el centre del camp, amb la intenció de pressionar posteriorment la sortida de pilota de l’equip lleidatà, que ahir va tornar al seu sistema habitual de 4-2-3-1 però va patir molt per generar perill als atacs posicionals.
La combinació d’una poblada defensa visitant i un AEM imprecís va produir que en el primer temps no hi hagués ni una ocasió, més enllà d’una volea de Maryame Atiq desviada en una segona jugada. En canvi, hi va haver fins a tres atencions mèdiques a jugadores visitants –dos als primers 10 minuts– que trencaven el ritme del joc del tot.
Després del descans, el conjunt lleidatà va fer un pas endavant i va inquietar tot just arrancar amb una centrada lateral que Gestera va estar a prop de rematar i que va tornar a precedir una atenció mèdica a una jugadora visitant, que va tornar a tallar d’arrel la bona arrancada local. Les opcions de l’AEM passaven per aprofitar una de les poques ocasions que tingués. I va ser María Lara qui la va trobar per anotar l’1-0 del no-res. L’extremenya va trobar una escletxa a l’àrea petita per aprofitar una centrada de Marina, la més clarivident de l’atac aemista, i rematar de cap per anotar l’1-0 al 58.
I si va aprofitar la primera per avançar-se, l’AEM va estar molt a prop d’igualar l’eliminatòria poc després, en una falta lateral que va causar Vero Herrera i Inés va rematar amb potència arribant des de darrere. El cop amb la dreta es dirigia a la porteria, però amb la portera Chelsea ja vençuda, la defensa Iria va posar el peu de forma providencial llançant-se a terra per evitar el gol, en la que seria l’última opció real local.
Des d’aleshores fins al final, l’AEM va topar una vegada i una altra amb l’entramat defensiu que el Logronyo va muntar des de l’arrancada del partit. L’equip riojà va tenir fins i tot una opció per anotar l’1-1, en una falta lateral que Iria no va rematar bé entrant alliberada des de darrere.
No obstant, es va dedicar a defensar en els minuts finals, en què el joc es va parar una vegada i una altra fins que el somni de l’ascens es va acabar al minut 95 i el conjunt lleidatà es va acomiadar amb llàgrimes d’una afició que ahir va omplir les grades del Recasens per empènyer el seu equip a una remuntada que no es va poder completar davant d’un Logronyo que es jugarà l’ascens davant del Cacereño, que va donar la sorpresa eliminant a domicili l’Alabès amb un gol al 120 de la pròrroga (1-2).