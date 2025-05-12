SEGRE

La Final de la Copa del Món d’Eslàlom i Kayak Cross va generar un impacte econòmic de 3,3 milions a la Seu d’Urgell

La competició torna al juny a la capital alturgellenca i compta amb un retorn de 15 euros per a cada euro invertit

Una de les proves de la Final de la Copa del Món d'Eslàlom i Kayak Cross celebrada al canal d'aigües braves del Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell al 2024.

Una de les proves de la Final de la Copa del Món d'Eslàlom i Kayak Cross celebrada al canal d'aigües braves del Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell al 2024.Núria Carabassa / XCommunication

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

La Final de la Copa del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, celebrada a la Seu d’Urgell entre el 19 i el 22 de setembre de 2024, va generar un impacte econòmic de 3.322.525,85 euros. La xifra s'ha donat a conèixer aquest dilluns i suposa que, per cada euro invertit a l'esdeveniment, hi va haver un retorn de 15,18 euros. Les proves es tornaran a disputar a la capital alturgellenca del 4 al 8 de juny i una de les novetats d'enguany passa per l'edició d'una publicació prèvia als dies en què es disputarà la competició i que en recollirà tota la informació. L'alcalde de la Seu d'Urgell i president del Parc Olímpic del Segre, Joan Barrera, destaca que aquest tipus d'activitats posicionen la ciutat com una destinació turística i esportiva internacional.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking