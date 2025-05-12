La Final de la Copa del Món d’Eslàlom i Kayak Cross va generar un impacte econòmic de 3,3 milions a la Seu d’Urgell
La competició torna al juny a la capital alturgellenca i compta amb un retorn de 15 euros per a cada euro invertit
La Final de la Copa del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, celebrada a la Seu d’Urgell entre el 19 i el 22 de setembre de 2024, va generar un impacte econòmic de 3.322.525,85 euros. La xifra s'ha donat a conèixer aquest dilluns i suposa que, per cada euro invertit a l'esdeveniment, hi va haver un retorn de 15,18 euros. Les proves es tornaran a disputar a la capital alturgellenca del 4 al 8 de juny i una de les novetats d'enguany passa per l'edició d'una publicació prèvia als dies en què es disputarà la competició i que en recollirà tota la informació. L'alcalde de la Seu d'Urgell i president del Parc Olímpic del Segre, Joan Barrera, destaca que aquest tipus d'activitats posicionen la ciutat com una destinació turística i esportiva internacional.