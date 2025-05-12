ELS
Lliga sentenciada
L’equip de Flick només necessita una victòria més o dos empats per assegurar-se matemàticament el títol al guanyar el quart clàssic als d’Ancelotti, aquesta vegada aixecant un 0-2 i malgrat els tres gols de Mbappé. L’arbitratge va tornar a perjudicar el Barça
❘ barcelona ❘ El Barça es va aixecar de la lona després del revés europeu sofert contra l’Inter de Milà amb una exhibició de futbol en el primer temps i resiliència en el segon per clavar un cop gairebé definitiu a LaLiga davant del Reial Madrid (4-3), que, liderat pels tres gols de Kylian Mbappé, va desaprofitar un avantatge de dos gols en els primers minuts. Amb aquest triomf en un clàssic vibrant, el conjunt de Hansi Flick té un avantatge de 7 punts a falta de 3 jornades sobre l’equip d’Ancelotti, que acabarà la temporada comptant per derrotes els quatre encontres disputats davant de l’etern rival (0-4, 2-5, 3-2 i 4-3). Setze gols a favor del Barça per set del Madrid. Poc més cal dir.
La valentia de l’equip blaugrana es va imposar a la pegada del Reial Madrid en un duel en el qual els blaugranes de nou van sortir molt perjudicats per les decisions arbitrals. L’habitual pressió que va exercir Real Madrid TV sobre el canari Alejandro José Hernández Hernández en els dies previs ja feia presagiar un duel complicat i no va ajudar a la calma la coincidència amb representants del club blanc, encara que fos de forma telemàtica, a 48 hores del pols en una reunió per a la reforma arbitral (vegeu el desglossament superior). El canari Hernández Hernández, a la gespa, i el valencià Martínez Munuera, al VAR, van cometre errors com una casa, com la falta a Lamine prèvia al 0-2, la roja perdonada a Tchouaméni amb 3-2 i l’escandalós penal per mans del francès no xiulat amb 4-3. I pot afegir-se el gol anul·lat a Fermín, encara que el jugador blaugrana digués després del partit que la decisió arbitral va ser correcta. La pilota, rebotada després de l’entrada de Valverde, li tica al braç, malgrat que després la torna a tocar el madridista. Hernández Hernández dona validesa al gol, però Martínez Munuera l’avisa perquè ho revisi i el canari l’anul·la després de consultar el monitor, en contrast amb la mà anterior de Tchouaméni. Reglament en mà, el gol és vàlid “perquè no es considera infracció revisable si després de la mà accidental es produeix una conducció de pilota o dríbling a un adversari”.
Va ser un partit de vertigen, dels que acostuma aquest exuberant Barça en atac, que ha protagonitzat remuntades contra l’Atlètic, l’Inter i el mateix Madrid a la recent final de la Copa del Rei. I, a més, va certificar que el Barça, malgrat els riscos que assumeix i que li costen encaixar gols, és molt més equip que el Madrid del solista Mbappé, autor d’un triplet estèril que el situa com a pitxitxi davant de Lewandowski.
Un altre detall va ser que es va lesionar Cubarsí i va entrar Christensen al seu lloc, de manera que Araujo va quedar retratat a ulls de Flick després de sortir a la foto en el 3-3 i el 4-3 de l’Inter a Milà.
L’àrbitre, reunit amb el Madrid
Segons AS, l’àrbitre del clàssic va participar dijous en una reunió de la Comissió per a la Reforma Arbitral en la qual també va ser present el Reial Madrid. La trobada, presidida per Javier Tebas, va comptar amb González Fuertes (encarregat del VAR a la final de Copa del Rei) i el president del Comitè Tècnic d’Àrbitres, Luis Medina Cantalejo.
“Era important guanyar per atansar la Lliga”
Lamine Yamal es va mostrar feliç per “un partit que era important guanyar per atansar-nos el títol de Lliga”. “Avui era important guanyar davant de la nostra afició, després del que va passar a l’últim partit de Champions”, va recordar als micròfons de Movistar+.
Missatge reivindicatiu de Raphinha
Raphinha, que va ser autor de dos gols davant del Reial Madrid, va protagonitzar una celebració amb un gest significatiu que portava un missatge implícit arran de les insinuacions sobre l’ús de canelleres per ingerir substàncies prohibides durant els partits.
Xiulets contra l’equip blanc i Ancelotti
El Reial Madrid va arribar a Valdebebas cap a les 21.30 hores i allà hi havia alguns aficionats esperant l’equip. Malgrat estar vigilats per la Policia Nacional no van dubtar a xiular i insultar els jugadors en la seua arribada a Valdebebas. A Carlo Ancelotti li van cridar “Carletto, ves-te’n ja”.
Denúncia d’insults racistes a Segona
El davanter de l’Eldenc Sekou Gassama va afirmar que diversos ultres visitants “han fet el so del mico” durant el partit davant del Màlaga. L’àrbitre va iniciar el protocol antiviolència i es va emetre un missatge per la megafonia de l’estadi.