Marc surt de França més líder
Acaba segon a Le Mans superat únicament per Zarco. Aprofita les caigudes d’Àlex i Pecco
El pilot francès Johann Zarco (Honda) es va imposar ahir en la cursa de MotoGP del Gran Premi de França, sisena cita del Mundial de motociclisme, davant d’un Marc Márquez (Ducati) que consolida el liderat de la categoria reina gràcies a les caigudes dels dos principals rivals, el seu germà Àlex i l’italià Francesco Bagnaia.
Zarco aconsegueix la primera victòria en 71 anys d’un pilot local al GP de França de MotoGP, disputat al circuit Bugatti de Le Mans. És la seua segona victòria en MotoGP, després de la d’Austràlia el 2023, al cap de 17 anys disputant el campionat del món de motociclisme, i trenca una ratxa de 22 victòries consecutives de Ducati, que ara queda empatada amb Honda, a banda de ser el primer francès guanyador a Le Mans a la categoria reina, per la qual cosa és el pilot més veterà, amb 34 anys.
En el primer Gran Premi de la història amb més de 300.000 aficionats al traçat, després del de Canes, va acabar Marc Márquez segon en el 115è podi de la seua carrera, mentre que Fermín Aldeguer (Ducati) va ser tercer. D’aquesta manera, l’octocampió mundial aconsegueix els 171 punts a la general, augmentant a 22 l’avantatge sobre el segon, Àlex Márquez, i 51 sobre el tercer, Pecco, que només va poder ser setzè, fora de la zona de punts.
L’inici de la cursa de MotoGP a Le Mans va ser caòtic. La pista molla va obligar a fer onejar la bandera blanca i tots els pilots van córrer cap a boxs per canviar de moto, i la bandera roja va retardar l’inici de la prova. Just abans de començar, molts dels participants, entre ells els Márquez, van tornar per canviar una altra vegada de màquina –amb especificacions de sec–, la qual cosa els va condemnar a fer dos long laps.
Una vegada apagats els semàfors, Marc Márquez va prendre breument el liderat al poleman Fabio Quartararo (Yamaha), però el francès va aconseguir tornar a la posició de privilegi, i Àlex Márquez i Fermín Aldeguer (Ducati) es van colar entre els dos pilots. Darrere, s’acabava tot per a Pecco Bagnaia (Yamaha), que va tenir una caiguda al mateix lloc en què ja l’havia tingut durant la jornada de dissabte.
Mentre alguns dels pilots que no ho havien fet van entrar als garatges a canviar de moto, el Diable se n’anava a terra a la volta 5 amb el sud-africà Brad Binder (KTM) i la bogeria va tornar a desencadenar-se a Le Mans.
El 93, després de completar la primera de les seues dos long laps, va passar a comandar la cursa, encara que el seu germà Àlex i Aldeguer, que encara no havia canviat de moto malgrat que la pluja amenaçava, van agafar el testimoni. Després de caigudes, canvis de motos i sancions, el Gran Premi va deixar el francès Johann Zarco (Honda) com a líder amb nou segons d’avantatge sobre els Márquez a l’equador de la prova.
El ritme del pilot local augmentava amb el pas de les voltes, i encara que Marc s’anava quedant sense opcions de victòria sí que anava incrementant la diferència respecte al seu germà, que havia arribat líder a França i que havia perdut el primer lloc de la general a la cursa esprint de dissabte en favor de l’octocampió del món.
Aquesta lluita entre els germans de Cervera va finalitzar a la volta 21 de les 26 que estava programada la carrera, moment en el qual el petit de la família va perdre el control de la moto al revolt 2 i va acabar a la grava; va aconseguir seguir, però una nova caiguda el va condemnar a firmar el seu primer zero de la temporada. El murcià Pedro Acosta (KTM) va ser el principal beneficiat per aquesta circumstància i va pujar a la posició de podi, encara que a falta de dos girs per al final el va superar el també murcià Aldeguer.
Així, Acosta va acabar quart, just davant de Maverick Viñales (KTM), mentre que Raúl Fernández (Aprilia) va ser setè. A més, Alex Rins (Yamaha) va finalitzar la prova dotzè, i Joan Mir (Honda) no va poder completar-la.
Cap de setmana, per tant, amb sort dispar per als germans Márquez. Àlex, que arribava a França com a líder del Mundial, surt segon i distanciat a 22 punts de Marc. El vuit vegades campió del món, per contra, va recuperar el liderat dissabte, gràcies a una nova victòria a la cursa esprint, que li va permetre disposar de 2 punts d’avantatge sobre el seu germà, ahir, amb la seua segona posició, superat només per Zarco, que no és aspirant al títol, veu com tanca el cap de setmana més líder. La pròxima cita serà a Silverstone d’aquí a dos setmanes.
Marc: “Les primeres voltes han estat estressants”
Marc Márquez va dir després de la cursa que “n’hi ha hagut algunes que també es va canviar dos vegades de moto, però sobretot les sis o set primeres voltes han estat més estressants mentalment”. Va explicar que «en la sighting lap he vist que Pecco anava a la graella de sortida amb pneumàtics d’aigua, però jo volia entrar a boxs i he decidit esperar l’Àlex i decidir “si Àlex també va a la graella de sortida els segueixo als dos”, perquè són els dos candidats que estan més a prop per al títol, oblidant una miqueta la carrera, simplement marcant l’home, però he vist que l’Àlex entrava i ha decidit bé perquè per a mi era la millor estratègia», va explicar.
Va afirmar que “és veritat que Zarco ha guanyat amb una bona estratègia, però ell guanyava avui igual amb l’estratègia que hem fet nosaltres a pista”, va afegir. De la seua segona posició, va dir: “És un d’aquells dies que saps que és molt fàcil fallar i en els quals no pots fallar, però també és un d’aquells dies en què es pot utilitzar un comodí, el problema és que si no hagués fallat a Jerez potser hauria fallat avui, però aquest error a Jerez va ser un toc d’atenció, un més, que els diumenges cal estar cent per cent concentrats”.Àlex Márquez, per la seua banda, va dir que “el que m’enfada és que la primera caiguda ha estat per haver-me relaxat”. “I la segona també ha estat culpa meua”, va lamentar.
González reforça el liderat en Moto2 i Diogo Moreira és quart
Manuel González va ser el guanyador en Moto2, amb la qual cosa reforça el liderat en aquesta categoria. Sobre el traçat de Le Mans González va sumar la tercera victòria de la temporada, superant Barry Baltus i Arón Canet, amb el brasiler Diogo Moreira en quarta posició. González és líder ara amb 11 punts, pels 95 que suma Canet, mentre que Moreira, pilot establert a Alcarràs, se situa cinquè a la general, amb 50 punts. Pel que respecta a Moto3, el triomf va ser per a un altre pilot espanyol, José Antonio Rueda, que firmava així la quarta victòria en les sis curses disputades.
El triomf li permet ampliar la distància al capdavant de la classificació general, ara amb 116 punts, mentre que Ángel Piqueras, que ahir no va puntuar, és segon amb 87 punts.