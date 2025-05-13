FUTBOL
Flick amplia el contracte amb el Barça una temporada més
L’alemany va acceptar la proposta del club després del clàssic i seguirà fins al 2027
Hansi Flick serà l’entrenador del FC Barcelona una temporada més, fins al 2027, ampliant el contracte que el vinculava amb el club fins al 30 de juny del 2026. Segons va informar TV3, el tècnic alemany ha acceptat la proposta de renovació que li va fer el club. Després del partit de diumenge davant del Madrid (4-3), en el qual el Barcelona va deixar sentenciada la Lliga, el president Joan Laporta, el tècnic i el seu representant, Pini Zahavi, es van reunir en un restaurant barceloní i les dos parts van arribar a un acord per renovar una temporada més. Segons va informar TV3 l’acord es farà oficial quan el Barcelona guanyi la Lliga, una cosa que pot tenir lloc demà, si el Madrid no guanya el Mallorca o dijous, si el Barcelona s’imposa en el derbi a l’Espanyol.
Hansi Flick sempre s’ha mostrat partidari de contractes de curta durada. De fet, quan l’estiu passat es va comprometre amb el Barcelona va firmar per només dos temporades, fins al 30 de juny del 2026. L’excel·lent rendiment que ha donat l’equip de la mà de l’alemany ha portat Laporta a oferir-li l’ampliació que, en principi, seria per una temporada més, fins al 2027. El Barça ja ha guanyat en aquesta campanya la Supercopa d’Espanya i la Copa, en totes dos competicions derrotant a la final el Reial Madrid.
A més de tancar la continuïtat de l’entrenador, el Barcelona treballa també en les renovacions de Frenkie de Jong, Eric Garcia i el porter polonès Wojciech Szczesny. Tanmateix, el porter que ha aconseguit la titularitat vol prendre’s un temps per decidir. En declaracions a un mitjà del seu país va admetre que tenia una oferta per dos temporades però “he de decidir amb la meua família què és el millor per a nosaltres. Ho decidirem en les properes setmanes”, va afegir.
Polèmica a la sala VAR per un “encara sort”
L’arbitratge espanyol va de polèmica en polèmica. El malestar del barcelonisme per la parcial actuació arbitral en el clàssic de diumenge s’ha vist agreujat per un àudio en el qual, algú a la sala VAR, exclama “encara sort” en l’acció que acaba amb el gol anul·lat a Fermín, que era el 5-3, per una suposada mà prèvia del blaugrana. Per la seua part, l’exàrbitre lleidatà Xavier Estrada Fernández va dir, en una entrevista a RAC1, que “l’àrbitre del VAR va actuar de manera negligent i saltant-se les normes” i va assegurar que el sistema “és obsolet”.
Rècord de recaptació a l’Estadi Olímpic
El clàssic va suposar un rècord de recaptació per al Barça, des que juga els partits a l’Estadi Olímpic. El club blaugrana va facturar davant del Reial Madrid 13,8 milions d’euros. El duel va comptar amb una assistència de 50.319 espectadors, superant els 50.314 que hi va haver a Champions contra l’Inter.