El Hiopos Lleida perd per la mínima a Gran Canària
Un triple de Brussino a l'últim minut ha sentenciat un partit on el Hiopos Lleida ha competit de tu a tu fins al final
El Hiopos Lleida ha començat molt endollat amb un Bropleh i Madsen liderant l'equip en atac i defensa. Els canaris estaven molt erràtics i no aconseguien entrar al partit. Aquesta gran defensa dels de Gerard Encuentra ha deixat en tan sols 13 punts en deu minuts al Gran Canària. El quart ha acabat amb un 13-19 pels lleidatans.
Al segon quart ha reaccionat Gran Canària amb un parcial espectacular de 13-0 fins al 34-27. Després d'un temps mort d'Encuentra el parcial ha estat pels lleidatans de 0-9 amb grans minuts de Wiggins. El partit ha augmentat en intensitat defensiva i ràpidament han entrat en 'bonus' els equips. Una última falta d'Oriol Paulí ha deixat un ajustat 41-38 al descans.
A la represa, l'encert que no hem vist a la primera meitat ha arribat a la sortida des dels vestuaris amb els dos equips anotant des de la llarga distància. El Hiopos Lleida ha aguantat molt bé l'intercanvi de cistelles amb un Batemon i Walden entrant en joc. Els d'Encuentra han acabat guanyant el quart amb un triple final de Hasbrouck per deixar el 69-67.
Quatre triples de Gran Canària per començar el quart han deixat el partit costa amunt pels interessos del Hiopos Lleida amb un 81-69. Després d'una falta discutible en contra, Gerard Encuentra ha vist la tècnica per protestar.
L'equip ha reaccionat de la mà de Batemon des del tir lliure i Luka Bozic ha acabat empatant el partit a 86 després d'unes grans accions defensives del Hiopos Lleida. Una antiesportiva que ha significat l'expulsió de Villar i un triple de Brussino quedant quaranta segons han sentenciat el partit. Finalment, el partit s'ha acabat amb un ajustat 94-90 al Gran Canaria Arena.