L'ajuntament de Lleida acorda amb el Sícoris la cessió del seu pavelló perquè hi puguin entrenar i competir altres clubs
El conveni serà vigent a partir de la temporada 25/26 i fins al 2028, per 45.000 euros anuals, i el Sícoris club invertirà uns 350.000 euros en el parquet i el sostre de l'equipament
El pavelló Martín Cano del Sícoris Club passarà a formar part de la xarxa d'equipaments esportius municipals de Lleida a partir de la propera temporada. L'acord entre l'Ajuntament i l'entitat esportiva permetrà que altres clubs de la ciutat puguin utilitzar aquestes instal·lacions per entrenar i competir, optimitzant així els recursos esportius disponibles a la capital del Segrià.
El conveni, que s'haurà d'aprovar en el proper Ple municipal, tindrà vigència des de la temporada 2025/26 fins al 2028, amb una dotació econòmica de 45.000 euros anuals. El paer en cap, Fèlix Larrosa, ha destacat durant la presentació que "la ciutat creix amb aliances, el pacte i l'entesa. Estic molt orgullós que dues institucions com el Sícoris i la Paeria tirin endavant amb aquest acord". L'alcalde ha remarcat que la iniciativa va sorgir del propi club i ha agraït la seva generositat.
Jackson Quiñónez, regidor d'Esports, ha qualificat la jornada com "un dia important en el qual es reafirma la bona relació del club i de la Paeria". El responsable municipal ha explicat que aquesta col·laboració donarà resposta a la creixent demanda d'espais per part de les entitats esportives lleidatanes, aprofitant un equipament amb capacitat per a un miler de persones.
Inversions significatives per millorar les instal·lacions
Eduard Abella, president del Sícoris Club, ha manifestat la seva satisfacció per un acord que "fa temps que buscaven" i que beneficiarà tant el club com l'esport de la ciutat. L'entitat realitzarà una inversió d'aproximadament 350.000 euros per millorar principalment el parquet i la coberta del pavelló, garantint així unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva.
Segons els termes del conveni, el Sícoris mantindrà la titularitat de la instal·lació i podrà continuar utilitzant-la per a les seves seccions esportives, mentre que cedirà entre 40 i 60 hores setmanals a l'Ajuntament de manera coordinada. Un cop el Ple municipal aprovi l'acord, la Regidoria d'Esports obrirà el període perquè les entitats interessades puguin sol·licitar l'ús d'aquest nou espai.
Aprofitar les infraestructures disponibles per compartir-les
Aquest conveni, que forma part del Pacte d'estabilitat pressupostària amb Junts, representa un estalvi per a l'Ajuntament i una important font d'ingressos per al club. El regidor David Melé ha subratllat la importància de "buscar sinergies i aprofitar les infraestructures disponibles per compartir-les", especialment en un context on la demanda d'espais esportius supera l'oferta municipal.
Per garantir el correcte funcionament de l'acord, es crearà una comissió de seguiment amb representants d'ambdues parts que avaluarà periòdicament la gestió i proposarà els ajustaments necessaris. A la visita realitzada aquest migdia al pavelló han assistit també Jaume Cornadó, vicepresident del club, i Jordi Cassanya, gerent de l'entitat.
El Sícoris Club, fundat l'any 1947, s'ha consolidat com una institució de referència en l'àmbit cultural i esportiu de Lleida, amb diverses seccions que promouen la pràctica esportiva a tots els nivells.