TENIS
Palomar passa a segona ronda a l’ITF Júnior del CT Lleida
Únic supervivent lleidatà dels sis
L’inici dels quadres principals individuals del Catalonia Open-ITF Júnior-Club Tennis Lleida no va ser gaire favorable per als representants lleidatans, ja que només un d’ells, Víctor Palomar, ha pogut avançar de ronda, mentre que els altres cinc jugadors van quedar eliminats.
Víctor Palomar va superar el xilè Juan Esteban Inostroza per 7-5 i 6-3, en la que va ser l’única victòria lleidatana de la jornada, i avui buscarà l’accés a la següent ronda. Els altres van caure de la mà de Bruno Melé, que no va poder amb el rus Mikhail Sapozhnikov per 6-3 i 7-5; Adrià Franco, davant de l’argentí Tomás Re (4) per 6-4 i 6-3; Jordi González, contra l’irlandès James McGloughlin (8) per un doble 6-1; Maria Pardo, davant la búlgara Vanesa Vlahova (4) per 6-1 i 6-0; i Cèlia Torrelles, contra la suïssa Nicole Yekaterina (6) per un doble 6-4. Tots els lleidatans pertanyen al Club Tennis Lleida. També van caure al súper tie-break en el quadre de dobles femenins la parella formada per la lleidatana Cèlia Torrelles i Lara Díez davant d’Alice Chantilliez i Ana Maye per 1-6, 6-4 i 13-11.