Gerard Encuentra serà l’entrenador de l’Hiopos Lleida, com a mínim, fins al 2027
El club i l’entrenador lleidatà ja han arribat a un acord per ampliar una temporada més el contracte que els vinculava i que es farà oficial possiblement entre aquest dijous i divendres
Gerard Encuentra serà l’entrenador de l’Hiopos Lleida, com a mínim, fins al 2027, després que club i tècnic ja hagin arribat a un acord per ampliar una temporada més la vinculació que tenien i que expirava el juny de l’any que ve.
El Força Lleida s’assegura així la continuïtat del principal artífex de l’èxit del club en els últims anys. Des de la seua arribada el 2021 per fer-se càrrec d’una plantilla que en aquell moment havia baixat a la LEB Plata, el descens de la qual va poder evitar el club als despatxos, l’equip bordeus es va instal·lar al play-off en les tres temporades seguides a la LEB Or, jugant la Final Four el 2022 i el 2024, any aquest últim en el qual va aconseguir l’històric ascens a l’ACB. En la seua primera experiència a la millor Lliga d’Europa, Encuentra ha aconseguit la permanència a falta de quatre jornades i amb un equip en ocasions de circumstàncies i amb molts canvis al llarg de la temporada.
Lligat Encuentra, l’acord del qual es podria fer oficial en les pròximes hores, l’Hiopos Lleida intensificarà ara les negociacions que té obertes amb diversos jugadors, entre els quals Oriol Paulí, Rafa Villar, Pierre Oriola i James Batemon, com ja va avançar SEGRE la setmana passada. Els dos primers tenen contracte en vigor, però amb una clàusula de sortida en cas de rebre alguna oferta superior, mentre que amb el pivot de Tàrrega els contactes estan avançats. Més complicada serà la renovació de Batemon, que tindrà moltes ofertes. També es vol renovar Corey Walden i prorrogar la cessió de Luka Bozic per part del València.