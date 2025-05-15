AVENTURA
L’Escanyabocs arriba aquest cap de setmana a la majoria d’edat
La Seu d’Urgell acull aquest cap de setmana el ja tradicional Escanyabocs, que acumula divuit edicions ininterrompudes des del 2008. Aquest any s’ofereixen set proves, concretament una carrera de muntanya, el raid d’aventura Memorial Emma Roca, una prova d’orientació, una pedalada de BTT, una marxa nòrdica, l’Open d’escalada, el MiniEscanyabocs i l’Escanyabocs de Ferro, tot això amb el Parc Olímpic del Segre novament com a centre neuràlgic.