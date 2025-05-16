El Barça, campió!
La victòria en el derbi, amb gols de Lamine Yamal i Fermín, permet al club blaugrana sumar el títol número 28 de la seua història. Tensió al final del partit al voler evitar els jugadors blanc-i-blaus que els de Flick celebressin l’èxit a la mateixa gespa
El Barcelona ja és campió de Lliga. La victòria d’ahir per 0-2 al camp de l’Espanyol li permet aconseguir el títol número 28 de la seua història, a falta de dos jornades per al final. És la primera Lliga de Hansi Flick com a entrenador blaugrana, el tercer títol de la temporada després de la Supercopa d’Espanya i la Copa del Rei. És també la segona Lliga en els tres últims anys.
El Barcelona, que pràcticament va deixar sentenciat el títol diumenge passat a l’imposar-se en el clàssic per 4-3, havia de guanyar ahir el derbi per emportar-se el trofeu i ho va fer amb gols de Lamine Yamal –un autèntic golàs– i amb la sentència de Fermín, que va ficar el 0-2 en el temps afegit.
Tot just acabar el partit l’alegria es va apoderar de la plantilla blaugrana, que va començar a celebrar el títol sobre la mateixa gespa, mentre el tècnic, Hansi Flick, els feia gestos perquè entressin al vestidor i evitar així els incidents que es van produir fa dos temporades, a la Lliga de Xavi, quan els jugadors van fer una sardana al centre del camp i l’afició blanc-i-blava va envair el terreny de joc amb la intenció d’agredir els blaugranes. Ahir van ser els mateixos jugadors de l’Espanyol els que van intentar evitar la celebració, la qual cosa va provocar algun moment de tensió, mentre que club va engegar els aspersors. La celebració, per tant, va ser fugaç i es va traslladar al vestidor.
Els blanc-i-blaus arribaven al pols després de perdre contra Vila-real (1-0), Betis (1-2) i Leganés (3-2) i el Barcelona trepitjava l’RCDE Stadium després de tombar el Reial Madrid (4-3). Un xoc de dinàmiques que es va diluir al xafar la gespa: era un derbi i va ser l’Espanyol el que va ensenyar més les dents des de l’inici. Urko va tenir la primera ocasió del partit als quatre minuts. Després d’una passada filtrada de Roberto, el basc va estar a prop de sorprendre Szczesny i el seu xut se’n va anar desviat. Els blanc-i-blaus insistien amb contres ràpides, buscant el gol amb gana i electricitat.
Lewandowski va deixar clara la jerarquia del rival, inquietant Joan García al 13. El punta va estar a prop d’obrir el marcador després d’un rebuig. L’Espanyol no es va deixar intimidar i mantenia el seu futbol vertical: Puado va obligar a lluir-se Szczesny, que es va estirar per salvar amb l’esquerra un xut ras des de la frontal.
A la represa Lamine Yamal ho va trencar tot al minut 53. Va tenir un instant de lucidesa per assestar una canonada teledirigida a l’escaire que va pujar al marcador (1-0) i atansava una mica més el títol.
L’Espanyol no es va rendir, ho va intentar fins al final, va disposar d’ocasions que la bona actuació del porter blaugrana va impedir que fossin gol i Fermín, en el temps afegit, va sentenciar el partit i el títol.