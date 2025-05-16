Tres ferits en l’atropellament múltiple de Cornellà segueixen ingressats, un en estat crític
Va tenir lloc abans del partit entre l’Espanyol i el FC Barcelona
Tres ferits en l’atropellament múltiple d’aquest dijous als voltants del RCDE Stadium a Cornellà (Barcelona) segueixen ingressats, un d’ells en estat crític a l’UCI, segons el balanç actualitzat del Departament de Salut de la Generalitat.
L’atropellament va tenir lloc abans del partit entre l’Espanyol i el FC Barcelona, quan una dona va arrancar el seu vehicle, quan estava envoltat d’aficionats, i va atropellar diverses persones.
Un total de 17 persones van resultar ferides, de les quals 13 van ser trasllades per unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a centres hospitalaris, encara que la majoria no van arribar a ingressar.
En aquests moments, només en queden tres d’ingressats (un menys que aquest matí), dels quals un, de 41 anys, està en estat greu a l’UCI, ha informat el Departament de Salut.
La conductora del vehicle, una dona de 34 anys que conduïa un turisme de color blanc, va quedar detinguda i va donar negatiu en les proves d’alcoholèmia i drogues, segons la policia catalana.
La Unitat d’Investigació de la comissaria de Cornellà de Llobregat (Barcelona) dels Mossos d’Esquadra s’ha fet càrrec de la investigació i ha obert diligències per aclarir les causes.