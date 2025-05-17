HOQUEI
El Pons Lleida obre el play-off a la recerca de la sorpresa
Visita el Liceo, segon, que espera guanyar per recuperar el factor pista
Després de gairebé dos setmanes sense competició, l’OK Lliga reprèn l’activitat amb la disputa dels primers partits del play-off de quarts de final pel títol, una eliminatòria que el Pons Lleida obrirà aquesta tarda (18.30) a la pista d’un dels favorits, el Liceo. L’objectiu no és altre que donar la campanada i recuperar el factor pista a favor en una sèrie que està programada al millor de tres partits.
El tècnic llistat, Edu Amat, no va amagar ahir que “tenim moltes ganes que comenci aquesta competició”, i va assegurar que “sabem que ens enfrontem a un gran equip, segon de la Lliga regular, però no per això no tenim opcions de passar, al contrari”. Va reconèixer que amb el factor pista en contra “estem obligats a guanyar un partit fora de casa, però aquest equip ha demostrat que és capaç de fer-ho, perquè competeix molt bé tant a casa com fora”, va dir.
No obstant, aquest avantatge de camp pot ser, segons el parer d’Amat, una pressió afegida per al conjunt corunyès. “A ells els pressiona una mica, perquè a tres partits no hi ha gaire marge per a l’error i el primer és en el qual tenen posades totes les esperances, perquè guanyar-lo els garanteix tornar a casa en cas d’un tercer partit. És una arma de doble tall. A veure qui suporta millor la pressió, però veig el meu equip preparat i sabedor del que ha de fer en cada moment per sorprendre’ls”, va apuntar.
En els dos únics precedents aquesta temporada entre els dos equips, el Pons Lleida ha sortit derrotat dels dos, 4-5 a l’Onze de Setembre, malgrat avançar-se 2-0, i 1-0 a Riazor en un partit molt igualat.
“Els dos van ser molt diferents. A casa, a la segona jornada, vam pagar molt cars els errors en defensa, però aquell equip no tenia res a veure amb el que és ara, hem après la lliçó. I allà va ser molt igualat i vam perdre 1-0. Aquest és el tipus de partit que hem de fer demà –avui– si volem vèncer”, va assenyalar.
El play-off va arrancar ahir amb una victòria soferta del Barça al Palau, que va necessitar la tanda de penals per superar a l’Alcoi, que es va situar 1-0 i va forçar la pròrroga (3-3) amb un gol en l’últim segon.
El Vila-sana recupera Agudo contra el Bembibre
El Vila-sana rep aquesta tarda (19.00) el Bembibre amb l’obligació de nou de guanyar i esperar l’ensopegades dels equips de dalt per retallar distàncies i mantenir les opcions de guanyar la Lliga. El tècnic Lluís Rodero, que recupera Luchi Agudo, baixa l’últim partit, però perd per lesió Ana Horche, va avisar de la perillositat del rival. “La gent pensa que serà fàcil i no ho serà, perquè es tancarà i ens complicarà la vida. Hem d’estar molt concentrades, agressives en la pressió i verticals en atac per guanyar”, va assenyalar.