Continuen amb opcions

El Vila-sana remunta davant del Bembibre, suma un nou triomf i segueix a 5 punts de l’intractable Gijón a falta de tres jornades. El conjunt del Pla, que atrapa el Fraga, es va veure sorprès per l’arrancada visitant
❘ vila-sana ❘ El Vila-sana Cooperativa d’Ivars es manté amb opcions a l’OK Lliga després de patir ahir més del que s’esperava contra el Bembibre (5-2), però va aconseguir un triomf que li permet seguir a 5 punts del líder Gijón quan queden 3 jornades. A més, les asturianes, que van guanyar el Palau (3-4) són les rivals en el pròxim partit del conjunt del Pla, que va atrapar a la segona posició el Fraga, que va fallar a Cerdanyola (6-2). L’equip de Lluís Rodero es va veure sorprès per la posada en escena de les visitants, que van sortir sense complexos. La lleidatana Laura Porta i Sanjurjo van combinar a la perfecció als 3 minuts perquè la segona marqués el 0-1. Les dos jugadores es van intercanviar els papers poc després i el Bembibre va establir el 0-2 als 5 minuts. Lluís Rodero no va tenir més remei que demanar el primer temps mort i posar ordre. Sanjurjo va estar a punt de fer el tercer, tot i que aquesta vegada va aparèixer Salvat. El Vila-sana s’anava despertant. Victòria Porta va ser la primera a intentar-ho i Gime Gómez es va trobar amb la portera visitant. L’argentina va tornar a provar-ho des de lluny i als 14 minuts va arribar el primer gol de les lleidatanes. Gime Gómez, amb una gran retallada a la frontal, va superar Otegi (1-2). Gómez va estar a punt d’empatar a la següent jugada, però va ser Silva qui va establir el 2-2 gràcies a una gran assistència de Luchi Agudo, que va reaparèixer després de ser baixa a Riazor davant del Corunya. El Bembibre va provar amb Sanjurjo, mentre que Agudo també va estar a prop del tercer. Felamini, sola davant d’Otegi, no va poder definir, mentre que Victòria Porta ho va provar amb un tir llunyà. Una falta sobre Agudo va acabar en una directa que es va encarregar de llançar Victòria Porta, que no va poder superar la portera visitant.
Tot just començar la segona meitat va arribar la jugada clau. Victòria Porta va superar Otegi i la lleidatana va celebrar el 3-2, sense que la bola arribés a entrar. L’àrbitre va donar el gol per vàlid i el va anotar a Silva, que ni tan sols va intervenir en la jugada. Les protestes de Carlos Figueroa li van costar l’amonestació, però el col·legiat no va rectificar. Amb la remuntada, el Vila-sana va començar a tenir el control de la bola i a no tenir tanta pressa. Agudo es va trobar de nou amb Otegi i als 33 minuts va arribar el 4-2 de Victòria Porta, després d’una altra magistral assistència d’Agudo. El quart gol va deixar més tranquil el quadre lleidatà, que va jugar a plaer la resta del partit, amb un Bembibre cansat i sense gairebé rotació. Gime Gómez va tenir el cinquè en una jugada en què es va quedar sola davant la portera visitant. L’argentina va protagonitzar la jugada del 5-2, assistint Silva. Amb el cinquè de les lleidatanes es va entrar en una fase de domini local però sense definició. Van anar rotant les jugadores, amb les visitants sense gairebé capacitat de reacció. Va entrar la del planter Planella a falta de 7 minuts i va donar una mica més d’espurna a l’atac de les locals. Agudo va estar a prop del sisè des de lluny i després es va trobar el pal de la porteria. El Bembibre, que només va saber jugar al contraatac, ho va provar de forma tímida amb Varzeas. Planella també va tenir una ocasió i Victòria Porta ho va provar des de lluny. La del planter va tenir una de les últimes ocasions, en què la bola va entrar, però la jugada estava invalidada. El 5-2 permet al Vila-sana seguir amb opcions a falta de tres jornades i amb un dels partits més importants de la temporada al davant: visiten dissabte, a les 13.00, la pista del líder Gijón, on estan obligades a imposar-se per continuar optant al títol de l’OK Lliga.
“Sabíem que els gols arribarien”
El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va manifestar que “hem sortit massa pendents d’atacar. Tanmateix, sabíem que els gols acabarien arribant, treballant amb tranquil·litat. Hem estat molt superiors, especialment durant la segona meitat. Continuem tenint alguna baixa (Horche) i el viatge a l’Argentina encara ens pesa, però cal seguir”.