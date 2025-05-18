HANDBOL
L’ascens és possible
El Lleida HC supera l’OAR Gràcia i pujarà si guanya avui l’Errotabarri. Les lleidatanes van patir per lligar un còmode triomf per dos exclusions finals
❘ Saragossa ❘ El Lleida HC va salvar ahir el seu particular punt de partit per mantenir-se amb opcions d’ascens, al superar un OAR Gràcia per 28-25 en un partit molt intel·ligent de les lleidatanes. El conjunt d’Iban Raigal va encarrilar la victòria després del descans i va arribar a estar amb un avantatge de sis gols (26-20), però va patir per segellar el triomf en els minuts finals, per culpa de dos exclusions, davant d’un OAR Gràcia que ha encaixat les seues úniques tres derrotes aquesta campanya davant les lleidatanes.
Amb aquesta victòria, el Lleida HC suma els dos primers punts i ascendeix a la segona plaça del grup. Així, almenys es mantindrà en l’esmentada posició, que val l’ascens, si supera avui (10.00) el Lauko Ermuko Errotabarri en el tercer i definitiu partit, després d’haver guanyat l’average a l’OAR Gràcia, que també té dos punts. El conjunt basc tanca el grup amb un, després d’empatar ahir davant de l’amfitrió Schär Colores Zaragoza (23-23), líder amb tres.
El partit va estar marcat per la intensitat i la igualtat en el tram inicial, malgrat que l’OAR Gràcia portava la iniciativa al marcador i va assolir una renda de dos gols quan es va arribar a l’equador del primer temps (6-8). No obstant, les d’Iban Raigal van aprofitar una exclusió del rival per empatar ràpidament el duel (8-8) i mantenir el partit igualat fins als últims cinc minuts, en els quals va deixar la porteria a zero, gràcies a una imperial Lara Peris en porteria per anar-se’n amb dos gols d’avantatge al descans (13-11). L’OAR Gràcia no va poder retallar distàncies en l’arrancada del segon temps i, amb un parcial de 3-0, el Lleida HC es va distanciar a cinc gols (20-15), una còmoda renda que les lleidatanes van mantenir fins als últims cinc minuts, que van començar amb un plàcid 26-20. No obstant, les lleidatanes van haver de jugar alguns instants amb dos menys per dos exclusions i l’OAR Gràcia es va atansar a dos gols a falta de dos minuts (26-24), però el Lleida HC va saber tancar el triomf (28-25).
El tècnic de les lleidatanes, Iban Raigal, va confessar estar “en un núvol” després de la victòria, i va destacar que “l’equip ho ha donat tot i ha fet un partit excel·lent, segurament el millor d’aquesta temporada”.