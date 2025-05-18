L'experiència del Tenerife supera un irregular Hiopos Lleida (72-84)
Un mal primer i darrer quart del Hiopos Lleida ha condemnat l'equip d'Encuentra davant la veterania de Fitipaldo, Huertas i Shermadini quan han sentenciat en els últims deu minuts
El partit ha començat amb un Tenerife anotant els dos primers triples i un Hiopos Lleida que no trobava la forma d'arribar a l'anella rival amb encert. Fitipaldo liderava l'anotació visitant per arribar amb un pobre 11-20 al final dels primers deu minuts.
Al segon quart hem vist un Hiopos Lleida diferent que ha començat a trobar encert de la mà de Batemon i uns bons minuts de Wiggins a la pintura ajudant amb rebot i defensa. Els lleidatans han entrat de nou dins del partit i s'ha arribat amb un 33-36 al descans.
A la represa, la bona dinàmica local i de Batemon ha continuat i s'hi a sumat Luka Bozic per aconseguir capgirar el marcador per primera vegada amb el 41-40. Paulí i Hasbrouck s'han apuntat a la festa amb llançaments des de la llarga distància per deixar una màxima de 6 amb el 52-46. Un parcial final de Tenerife aprofitant els tirs lliures han deixat un ajustat 52-51 a l'acabar el quart.
L'últim quart ha estat una classe magistral de Marcelinho Huertas i Shermadini liderant als canaris cap a la victòria i trencant el partit amb cinc minuts. Tot i els 30 de valoració de Batemon, el joc col·lectiu de Tenerife ha estat molt superior anotant 33 punts i enduent-se'n el partit per 72-84.