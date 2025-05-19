HANDBOL
Ascens a Or com a campiones
El Lleida Handbol aconsegueix superar l’Errotabarri i segella un dels bitllets a la segona categoria estatal femenina. La derrota del Saragossa contra l’OAR Sabadell atorga a les lleidatanes el títol
❘ Saragossa ❘ El Lleida Handbol es va convertir ahir en equip de Divisió d’Honor Or després de superar l’Errotabarri basc en la tercera jornada de la fase d’ascens (23-25) i a més va ser amb el títol de campió de la categoria, després de la inesperada derrota de l’amfitrió Saragossa contra l’OAR Sabadell (30-32) en l’últim partit.
El conjunt d’Iban Raigal no va començar gens bé el duel que va decidir l’ascens. Ho va fer amb massa dubtes, que va aprofitar l’Errotabarri per posar-se tres gols amunt (6-3). El tècnic lleidatà va canviar la defensa i el Lleida va aconseguir ficar-se una altra vegada en el partit, posant-se fins i tot al davant (8-9). Però l’empenta de les basques era notable i les àrbitres van deixar que defensessin de forma molt intensa. El conjunt d’Ermua va tornar a situar-se al davant (10-9) i ja no va deixar el domini fins a assolir el temps de descans (14-13). El Lleida Handbol no estava gens còmode i les seues jugadores més determinants no trobaven la manera de fer més mal a la intensa defensa de les basques.
En l’arrancada de la segona meitat va canviar el guió, ja que el Lleida va pujar la intensitat en defensa i va aconseguir córrer més. El conjunt de Raigal es va posar dos gols amunt (14-16), moment en què el tècnic de les basques va haver de demanar temps mort. El Lleida va haver de treballar dur per mantenir l’avantatge, davant d’un Errotaberri que es va posar a tret (17-18). Tanmateix, l’actuació de Peris a la porteria va ser clau perquè el Lleida es posés amb tres gols d’avantatge (17-20). Aquest va ser el marge amb què van anar jugant les lleidatanes, veient com anava passant el temps. Amb el 21-24 des dels 7 metres, el partit semblava sentenciat, però dos gols de les basques van posar emoció. Peris va aturar l’oportunitat que van tenir les d’Ermua d’empatar i Soto va sentenciar a falta de 27 segons del final amb un golàs. El Lleida Handbol va celebrar amb magnificència un merescut ascens i un títol inesperat.
Raigal: “És un conte de fades, posar-los un 10 es queda curt”
“Estem tots molt cansats, però ha valgut la pena. És un conte de fades. És el final feliç que tothom d’aquest club hauria somiat. Malgrat que no ens ha sortit tot de cara, hem treballat per aconseguir el nostre objectiu”, va assenyalar Iban Raigal, tècnic del Lleida Handbol. “Crec que seria injust donar una valoració a aquesta temporada, perquè un 10 es queda curt. No crec que cap equip dels que ha competit amb nosaltres hagués apostat pel Lleida. Però nosaltres sí que ho teníem molt clar. Sabíem que era el nostre objectiu i que treballaríem per aconseguir-ho”, va afegir.
Raigal va manifestar que “hem fet un final de temporada èpic”. L’entrenador del Lleida Handbol va dir que ara tindran uns dies per descansar i pensar en el que ha aconseguit el club. “Però de seguida ens posarem a treballar en la temporada que ve”, va manifestar Raigal després de l’ascens.