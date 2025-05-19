ELS
Colofó històric
❘ barcelona ❘ El Barça va posar ahir el colofó a Montjuïc (falta un partit en l’última jornada a San Mamés) a una temporada històrica. Ni la derrota davant del Vila-real (2-3), la primera a LaLiga en aquest 2025, va poder entelar l’última festa del curs de l’equip blaugrana. Per novena vegada en la seua història, i en la primera temporada de Hansi Flick a la banqueta, el FC Barcelona va tancar la temporada amb un doblet (Lliga i Copa), a més de la Supercopa d’Espanya, tots els títols arrabassats a l’etern rival dels barcelonistes, el Reial Madrid. La festa del títol de Lliga, que va començar amb el passadís al campió del Vila-real, va acabar amb una doble celebració, ja que l’equip groguet va certificar la tornada a la Lliga de Campions.
Després del partit, el president de la RFEF, Rafael Louzán, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja van entregar juntament amb el president blaugrana, Joan Laporta, el títol als futbolistes. Però va ser després, en la festa preparada pel club blaugrana, quan ho van donar tot els jugadors de Hansi Flick, que van fer la volta d’honor a l’estadi acompanyats d’aquest triplet.
Al cercle central, tenyit de blaugrana i amb un arc de “Campions” i una lona amb els colors del club amb aquest mateix lema de campions, el trofeu de la 28a Lliga de la història culer presidia aquest passadís pel qual van passar tots els membres del cos tècnic, tancat per Hansi Flick, i els jugadors, sent Ter Stegen l’últim a fer-ho per agafar aquest trofeu i portar-lo al centre del camp, a l’escenari, i tornar a aixecar-lo al cel de Barcelona.
Amb focs artificials de color blaugrana, el Barça va donar curs a l’eufòria i els jugadors van anar aixecant el trofeu, mentre sonava el We Are The Champions de Queen. Després de fer-se una foto amb el triplet –Lliga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya–, amb Pedri, dels més ovacionats, amb la samarreta de Ferran Torres, els jugadors van fer la sardana de celebració que es va fer típica en l’era de Pep Guardiola, i van trencar corrent cap al centre, on esperaven els tres títols.
Ja a la part final de la festa, la volta d’honor va posar el colofó amb l’afició abans que entressin les famílies. Però Lamine Yamal, sens dubte, va ser el gran protagonista perquè, amb el banderí de córner a la mà, es va marcar unes ballarugues amb el Cat, la mascota del 125 aniversari. Després, tant Lamine com Marc Casadó van canviar els banderins del córner per dos banderes gegants, les que solen animar en la celebració dels gols des dels fons de l’estadi, abans que comencessin les fotos amb els trofeus i les atencions a mitjans, perquè aquesta vegada no hi va haver parlaments oficials d’entrenador o capitans davant l’afició, que no obstant se’n va feliç, malgrat la derrota, després de viure el final de festa.
❘ barcelona ❘ Hansi Flick va assegurar que té l’equip gairebé al nivell que vol i desitja i, de cara als propers anys, va afegir que han de millorar per aprofitar el potencial d’un grup amb gana de títols i que té “camí per recórrer”, a més de matisar que malgrat la derrota contra el Vila-real (2-3) està content de veure els seus jugadors, malgrat els dies de festejos, ser a prop de guanyar un equip que ha aconseguit el bitllet per a la Champions. “Ja sabeu com era l’equip [l’any passat] i com està ara, teniu vosaltres la resposta més que jo. Però diré que tinc l’equip gairebé al nivell que vull. Podem millorar, i hem de millorar alguns aspectes. Però ha estat una temporada fantàstica”, va comentar en roda de premsa.
Però no només els jugadors, també l’staff pot millorar. “Potser he d’aprendre a estar més tranquil durant els partits, malgrat que no és fàcil. He d’aprendre a parlar amb els àrbitres i a ser més tranquil”, va assenyalar. “Hem de millorar però tenim potencial, ho sé. Per descomptat, treballarem dur des de l’inici de la següent temporada. És el que puc dir. Igual que aquest any, no ens cansarem i no llançarem la tovallola en cap partit. És la nostra actitud. El president em va escriure una carta en què deia que no només era el fet de guanyar, sinó també la manera de guanyar. Això és el que l’afició vol, i estan contents amb com juguem i és fantàstic veure aquest futbol. En la rua veia les cares felices de la gent, i alguns fins i tot ploraven. És fantàstic i una responsabilitat per als altres anys, no és que ja s’hagi acabat; acabem de començar aquest viatge”, va assegurar el tècnic alemany de cara a aquest futur immediat.
La renovació de Lamine, al caure
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va dir de Lamine en declaracions a La Vanguardia que “és un geni que gaudeix del Barça, que té amics al Barça i que, a més, forma part d’aquesta generació que amb els seus companys han conviscut molt. La seua renovació ja està pràcticament acordada, només requereix la seua ratificació”.
“Els títols d’aquest any han estat especials”
El capità del Barcelona, Marc-André ter Stegen, va assegurar ahir, durant els festejos del conjunt blaugrana com a campió de Lliga, que aquest ha estat un títol “molt especial” per a ell a causa de la lesió de llarga durada que li va impedir jugar durant la major part de la temporada. “Aquests són moments que es tornen a gaudir com mai. Ja porto alguns títols en aquest club i aquest ha estat molt especial perquè he tornat a estar bé. Així es valoren molt més les coses. Quan jugues cada tres dies de vegades no te n’adones i això és el que ens omple a tots”, va valorar.
L’Espanyol, al llindar del descens
El Leganés va vèncer (0-1) el Las Palmas i es va aferrar a la permanència, ja matemàtica per a Alabès i Getafe amb sengles triomfs davant de Valladolid (0-1) i Mallorca (1-2), mentre que l’Espanyol serà qui se la jugui, igual que els madrilenys en l’última jornada després de caure (2-0) davant l’Osasuna. L’Espanyol està obligat a guanyar el Las Palmas a casa per seguir a Primera.
Messi, el millor jugador de tots els temps
Leo Messi ha estat reconegut com el millor futbolista de tots els temps per la Federació Internacional d’Història i Estadística de Futbol (IFFHS). La prestigiosa institució, fundada el 1991 amb l’objectiu de recopilar i analitzar tot el que està relacionat amb el futbol a nivell mundial, no deixa lloc a dubtes: l’argentí és el número u.